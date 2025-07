La campagna anti-truffa del Comune di Cuneo tra incontri, presidi al mercato e materiali comunicativi

Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani è un progetto del Comune di Cuneo, realizzato in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, la Polizia Locale e la Cooperativa sociale Emmanuele. Giunto alla sua terza edizione nel 2025, il progetto ha già visto la realizzazione di diverse iniziative e prevede ulteriori attività in programma nei prossimi mesi, descritte di seguito.

Diffusione materiale di sensibilizzazione

È stato prodotto materiale informativo e di sensibilizzazione in diverse forme – manifesti, brochure e video – con l’obiettivo di raggiungere in modo capillare la popolazione anziana. I contenuti della brochure, strutturati come “buoni consigli” per proteggersi dalle truffe, sono stati elaborati dalle educatrici del progetto con il supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri. I temi affrontati sono stati scelti sulla base delle segnalazioni emerse dall’esperienza diretta sul campo. I consigli proposti sono concreti e facilmente applicabili nella vita quotidiana, formulati con un linguaggio semplice e accessibile, per garantire la comprensione da parte di tutti. Inoltre, sono stati espressi in forma positiva, al fine di informare senza alimentare timori o paure legati al fenomeno delle truffe.

Presidi nei mercati cittadini

Per promuovere il progetto e diffondere il materiale informativo realizzato, sono stati organizzati dei presìdi informativi durante il tradizionale mercato cittadino del martedì e del venerdì mattina a Cuneo. Questi momenti di presenza sul territorio hanno rappresentato un’importante occasione di contatto diretto con la cittadinanza, in particolare con le persone anziane e i caregiver. Durante i presìdi, le educatrici del progetto hanno distribuito materiali divulgativi – tra cui volantini e brochure– illustrando personalmente le finalità dell’iniziativa e rispondendo a domande o curiosità dei passanti.

Video informativo di sensibilizzazione

Valorizzando il materiale comunicativo realizzato nelle precedenti edizioni del progetto, è stato trasmesso sul canale televisivo “Telecupole” uno spot informativo di sensibilizzazione. Lo spot adotta uno stile narrativo leggero e talvolta ironico, pensato per catturare l’attenzione e favorire una comunicazione diretta ed empatica. Un elemento distintivo del video è la scelta di dare voce agli stessi anziani, protagonisti del messaggio rivolto ai loro pari per rafforzare l’autenticità del contenuto. Il video è visualizzabile anche su YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=C-BmVroPKhk .

Pagina sul sito istituzionale del Comune di Cuneo

Sul sito istituzionale del Comune di Cuneo è stata realizzata una sezione dedicata interamente al progetto, con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio informativo costantemente aggiornato. All'interno di questa sezione è presente una descrizione del progetto, con obiettivi e destinatari, così da fornire una chiara comprensione delle sue finalità e delle attività previste. Oltre alla presentazione generale, la sezione ospita un calendario aggiornato con gli appuntamenti pubblici, gli incontri informativi, le iniziative territoriali e le azioni in corso. In questo modo, la cittadinanza può restare costantemente informata e partecipare attivamente alle attività promosse. Link alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/terza-eta/prevenzione-e-contrasto-delle-truffe.html .

Incontri divulgativi, informativi e formativi

Sono stati organizzati diversi incontri informativi sul tema delle truffe, condotti dalle educatrici del progetto congiuntamente con i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno contribuito alla definizione dei contenuti, articolati in due momenti tematici distinti.

Nella prima parte, i Pubblici Ufficiali hanno illustrato le principali tecniche di truffa attualmente in circolazione, fornendo consigli pratici su come riconoscerle e difendersi per evitare di cadere vittime di inganni. La seconda parte dell’incontro è stata guidata dall’educatrice del progetto, che ha posto l’accento sull’importanza di costruire e mantenere una solida rete di vicinato. Tale rete, infatti, rappresenta un valido supporto nei momenti di difficoltà e un elemento fondamentale per incoraggiare la denuncia delle truffe, contribuendo così al lavoro di prevenzione e tutela svolto dalle Forze dell’Ordine. L’ultima parte è stata dedicata alle domande e al confronto diretto: i partecipanti – anziani o caregiver – hanno potuto condividere dubbi, esperienze personali e richieste di chiarimento.

Spettacolo teatrale “Occhio per occhio, dentiera per dentiera-La truffa imperfetta”

Domenica 26 ottobre 2025 presso il Teatro Toselli andrà in scena lo spettacolo “Occhio per occhio, dentiera per dentiera-La truffa imperfetta” della compagnia ShockArti. Una commedia sulle mirabolanti avventure di Uliana e Urbano: due ottantenni amici da sempre che, ormai stanchi di subire continue truffe e ingiustizie, decidono di vendicarsi sfidando i giovani d’oggi e organizzando “il piano perfetto” per truffarli! La storia di una romanziera cinica e un ex vigile urbano dal cuore tenero. Due pensionati dall’animo bambino uniti da una profonda amicizia che li aiuterà ad affrontare l’incerto domani, guardando ai drammi del quotidiano con una buona dose di coraggio, un pizzico di follia e tante sane risate.

Attivazione dello sportello informativo presso il Centro Servizi di Communal Living

Presso il Centro Servizi di Communal Living, situato in Via XX Settembre 47/A (Cuneo), sarà attivato a breve un nuovo Sportello Informativo Antitruffa, pensato per offrire supporto, ascolto e consulenza ai cittadini. Lo sportello nasce con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento per chiunque abbia dubbi o sospetti di essere stato vittima di una truffa, sia essa avvenuta di persona, al telefono o online. I cittadini potranno ricevere informazioni utili, consigli pratici su come tutelarsi, e segnalare situazioni sospette o raccontare la propria esperienza in un ambiente riservato e sicuro.

Gli orari di apertura dello sportello sono:

- lunedì dalle 14 alle 17;

-martedì dalle 10 alle 13; dalle 14 alle 17;

-mercoledì dalle 9 alle 13;

-giovedì dalle 10 alle 13; dalle 14 alle 17;

-venerdì dalle 10 alle 13; dalle 14 alle 17.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo “Settore Servizi alla persona – Socio educativo” via Roma, 2. Telefono: 0171/444.450.