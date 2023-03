A Villar San Costanzo l’insediamento del nuovo consiglio direttivo della ProVillar

A Villar San Costanzo, lo scorso venerdì 3 marzo, presso la Sala Consigliare del Comune si sono tenuti la riunione e l’insediamento del nuovo consiglio direttivo dell’associazione turistica ProVIllar.

Il direttivo uscente ha presentato il rendiconto finanziario per l’anno 2022. A seguito di attenta analisi, è stato approvato alla presenza dei revisori dei conti. Da parte del vicepresidente uscente, Golè Enrico, sono state poi presentate le possibili candidature per il nuovo direttivo e si è provveduto alle votazioni.

Il nuovo consiglio direttivo della ProVillar è così composto:

Presidente: Olivero Marie Catherine;

Vicepresidenti: Golé Enrico e Piumatti Enrica;

Tesoriere: Giordano Riccardo;

Consiglieri: Del Torchio Marco, Demino Margherita, Falco Lorena, Fornione Alice, Fornione Valentina, Garino Marco, Monge Matteo e Vineis Matteo.

La Pro Villar desidera ringraziare il presidente uscente Conte Ivo per la disponibilità e l’attenzione con la quale ha guidato l’associazione in questi 3 anni di mandato che ha visto affrontare anche il difficile periodo pandemico. Un lavoro da parte sua molto prezioso, insieme ai membri del consiglio uscenti Collo Enrico e Rinaudo Chiara.

In un territorio ricco di storia, cultura, arte e tradizioni il nuovo consiglio direttivo guarda al suo sviluppo armonioso attraverso le sfide che lo attendono, non perdendo mai di vista l’obbiettivo principale: fare rete, valorizzando le molteplici risorse che il luogo porta in se’ e può offrire.