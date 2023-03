Salmour, al via un concorso per disegnare il logo ufficiale della fiera dell’antico grano Gentil Rosso

Il Comune di Salmour bandisce un concorso per la realizzazione del nuovo Logo ufficiale per la Fiera dell’Antico Grano Gentil Rosso di Salmour che si svolgerà l’ 1 e 2 luglio 2023.

Il concorso fornisce agli studenti una speciale occasione per mettere in gioco la propria creatività e sensibilità artistica con l'obiettivo di denotare meglio le caratteristiche della Fiera dell’Antico Grano Gentil Rosso di Salmour che ha come interesse precipuo la valorizzazione della produzione di Grano Gentil Rosso e i suoi derivati (birra, pasta e gelati) che hanno ottenuto la Denominazione Comunale (De. Co).

Sono invitati a partecipare al concorso gli alunni residenti o frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, del comune di Salmour.

Gli alunni sono invitati a realizzare un disegno sul seguente tema: “Il Grano Gentil Rosso De. Co. di Salmour”.

Ogni partecipante potrà consegnare un solo elaborato.

I disegni, inseriti in una busta trasparente, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 marzo 2023 agli uffici comunali di Salmour.

Gli elaborati verranno premiati per la creatività, l’originalità e per l’attinenza al tema del concorso. Saranno valutati da una giuria. Il vincitore vedrà il proprio elaborato divenire il nuovo Logo ufficiale della Fiera dell’Antico Grano Gentil Rosso De. Co. di Salmour .

Il disegno vincente verrà pubblicato sul sito del comune e sui canali social della Fiera del Grano Gentil Rosso e sarà il logo ufficiale della Fiera dell’Antico Grano Gentil Rosso di Salmour.

Tutti i disegni saranno esposti durante la manifestazione.

Al vincitore verrà consegnato un biglietto per tutta la famiglia (max 4 persone) per il parco Zoom di Torino.