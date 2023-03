Occhiali da vista: le montature più di tendenza

Sono ben lontani i tempi in cui l'occhiale da vista era una mera necessità per correggere un difetto visivo. Al giorno d'oggi anche chi non ha bisogno effettivamente di un occhiale per la miopia o l'astigmatismo, indossa una montatura neutra perché sono un oggetto di assoluta tendenza. Sono infatti diventati a tutti gli effetti un accessorio moda da cambiare in base all'orario della giornata e all’occasione d'uso. C'è addirittura chi ne ha una collezione intera tra nuovi modelli e vintage presi dall’armadio della nonna per sfoggiarne uno sempre diverso e in linea con gli ultimi trend. Ora quindi è arrivata l'ora di passare in rassegna quali sono le montature più glam per questi piccoli oggetti che aiutano a comunicare al mondo la nostra personalità e il nostro stile.

Metallici

Le montature metalliche stanno spostando e mettendo a rischio l'egemonia dell'acetato come materiale principe per gli occhiali da vista. Le montature in metallo hanno il vantaggio di essere sottili e leggere ma anche raffinate. Inoltre, aggiungono luce al volto riempiono un viso ovale, soprattutto quando si sceglie una montatura con il doppio ponte che oggi è assolutamente uno dei principali trend in questo campo. Si ritorna un po' agli anni 70 e 80 con questi occhiali con un design di alto livello che rispolverano un materiale che era stato accantonato negli ultimi decenni, ma pur sempre valido perché resistente e duraturo.

A mascherina

Al giorno d'oggi gli occhiali da vista rispolverano alcuni trend del passato, ma in rilettura contemporanea. Gli occhiali a mascherina o a goccia sono pratici e anche glam. Oltre alle montature metalliche, anche il tartarugato. Riempiono il viso e sono protagonisti del look. Un tipo di occhiale molto versatile che può essere utilizzato dalla sera alla mattina in ogni situazione dalla più formale fino a quella meno, ponendo l'accento sullo stile. Infatti, al giorno d'oggi sono tra i principali trend del mercato in fatto di occhiali.

Rotondi

Una delle forme che va sicuramente per la maggiore quando si parla di occhiali da vista è quella rotonda. È una forma aggraziata e contenuta che dona un'aria da intellettuale ma anche aggiunge un tocco di ironia. Sono perfetti per occasioni come il lavoro e la scuola grazie a una montatura che sta bene anche a chi ha un viso quadrato che necessita di linee più rotonde per ingentilire.

Cateye

Non si schioda dai principali trend il fatto di occhiali da vista la montatura cateye. Gli occhiali hanno una forma più allungata tipica degli anni 50 e 60. Hanno sicuramente il vantaggio di rendere lo sguardo ammaliante e accattivante. Se scelti oversize e con una montatura importante, danno un’aria da diva, ancora di più se si usano lenti transition che si trasformano con la luce in occhiali da sole. Vanno per la maggiore la fantasia tartarugata e multicolor senza dimenticare l'immancabile e intramontabile tinta unita. Anche questo modello è molto versatile perché indossabile da mattina fino a sera dove sono ancora più indicate le montature con dettagli preziosi.