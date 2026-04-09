Consorzio Conitours: Cinzia Daniele nominata Presidente

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Conitours, riunitosi presso la sede di Via Pascal 7, ha nominato all’unanimità la Sig.ra Cinzia Daniele quale nuovo Presidente del Consorzio, con mandato fino ad aprile 2027.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha inoltre deliberato la cooptazione del Sig. Mauro Bernardi quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e la sua successiva nomina a Vicepresidente.

La nomina della nuova Presidenza segue la presa d’atto delle dimissioni del precedente Presidente, Giuseppe Carlevaris, cui il Consiglio ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto.

Tra i principali punti affrontati, il Consiglio ha inoltre approvato il Bilancio d’esercizio 2025, deliberato il trasferimento della sede legale e definito le prossime tappe assembleari.

La dichiarazione della Presidente Cinzia Daniele “Desidero ringraziare sinceramente il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi è stata accordata. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il percorso di crescita e consolidamento del Consorzio. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale e ai collaboratori, il cui impegno quotidiano ha reso possibili gli importanti traguardi raggiunti fino ad oggi. Continueremo a lavorare insieme per valorizzare il nostro territorio e sviluppare nuove opportunità per i soci e per il turismo locale.”

Il Consorzio Conitours rafforza così la propria governance, con l’obiettivo di proseguire il percorso di sviluppo e valorizzazione del turismo nella provincia di Cuneo.

Per informazioni:

Consorzio Conitours

Via Pascal 7 – Cuneo