In arrivo un po' di piogge tra stasera e domani

Una perturbazione dalla Francia riuscirà ad entrare in Italia tra stasera e domani mattina. Piogge diffuse sulle zone alpine, Liguria e sulle pianure orientali. Neve oltre i 1500 m. Poi di nuovo bel tempo ma con temperature più fresche.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 13 marzo.

Cielo molto nuvoloso con tendenza a coprirsi durante la giornata. Piogge sulle Alpi a partire dal tardo pomeriggio/serata, in estensione in nottata anche alle pianure e alla Liguria orientale. Neve inizialmente oltre 2000m in calo fino 1300/1500m.

Temperature massime tra 14 e 17 °C. Venti inizialmente moderati o localmente forti meridionali sulle Alpi, con tendenza a ruotare a Foehn. Altrove assenti o deboli a regime di brezza. Tendenza ad aumento di intensità con direzione meridionale sulla Liguria in tarda serata.

Domani martedì 14 marzo.

Piogge nella notte su Alpi settentrionali, neve fino a 1300/1400m, piogge su novarese e vercellese, Liguria orientale e vallate della Valle d'Aosta. Neve anche forte sulla zona del Monte Bianco. Altrove possibili piogge deboli o localmente moderate sopratutto su Liguria occidentale e alessandrino. Miglioramento già dalla mattinata a partire da ovest, anche se dal pomeriggio nuove precipitazioni saranno presenti sulle zone alpine di confine nordoccidentali con neve che scenderà fino ai 900/1000 m.

Temperature minime tra 8 e 12 °C, massime che sulle pianure aumenteranno temporaneamente a causa del Foehn fino a 18/19 °C, intorno a 15/16 °C sulla Liguria. Calo delle temperature a partire dalla serata per aria più fredda in discesa dalla Francia.

Venti di Foehn già dalla nottata sulle Alpi con raffiche fino 80/90 km/h che continueranno fino a mercoledì mattina, nel pomeriggio si spingeranno fino alla pianure per calare di intensità in serata. In Liguria in nottata forti venti meridionali o di scirocco su levante, in attenuazione in mattinata. Dal pomeriggio venti di tramontana anche localmente forti su savonese e genovese.

Da mercoledì 15 marzo

Tendenza a miglioramento generale, con residue precipitazioni sulle zone alpine mercoledì, in esaurimento in mattinata. Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo almeno fino a giovedì, con possibilio brinate in pianura. Weekend al momento previsto tra stabile e leggermente incerto nella giornata di domenica.

Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Saluzzo il 17-19 Marzo 2023 con il "Terres Outdoor Festival", nonché il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera.

