"Alice nella Saluzzo delle Meraviglie": l'evento che porta nella magia della favola e in quella della città

Domenica 8 giugno un viaggio fantastico con “Alice nella Saluzzo delle meraviglie” dal Monastero della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, a via Gualtieri, con tappa nella Chiesa della Croce Nera, in piazzetta S. Nicola. Il pubblico sarà trasportato in una dimensione quasi onirica, grazie ai molteplici significati della favola scritta nel 1865 da Lewis Carroll.

L’arrivo in via Gualtieri rappresenterà il “risveglio dal sogno” per tutti coloro che parteciperanno all’evento.

Due le partenze: la prima alle 15,30 la seconda alle 17,30 da piazzetta Trinità.

L'iniziativa nasce in collaborazione con la Fondazione CrSaluzzo, ArteMakia di Milo Scotton, Associazione Collegium Artiumi Commercianti di via Gualtieri, ViaBalbis e Corso Italia.

Alice chi è? Alice dov’è? "Dalla piazzetta della Trinità, dopo aver cercato sotto la buona Stella, lungo il Rio freddo qualcuno si paleserà, otrepassando poi la via del Palazzo, l’ombra della Croce Nera, qualcosa in più si scoprirà, ma la strada è ancor lunga e per la Via di Gualtieri un nuovo aiuto si otterrà, finché giunti alla porta della vecchia città, la gran Regina Vi attenderà, ma sol al cospetto del grande Patriota il mistero finalmente si svelerà".

Gli artisti della compagnia di teatro acrobatico ArteMakìa di Milo Scotton traghetteranno il pubblico nel magico mondo di Alice con i bizzarri personaggi della favola.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it - Evento libero a tutti e partecipazione gratuita.