Nasce un Gruppo di cammino a Boves

Gli infermieri dell’Asl CN1, in collaborazione con il comune di Boves, attiveranno un Gruppo di Cammino gratuito e aperto a tutti, nel quale si svolgerà attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno. Un’importante opportunità di salute e socializzazione per le comunità locali, nata nell’ambito del territorio del Distretto Sud-Ovest per far fronte a scorretti stili di vita.

“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.

Gli incontri avranno cadenza settimanale il martedi dalle ore 15 alle 16 a partire dal 4 aprile con ritrovo presso la scuola elementare di Boves, via Alba1.

Per informazioni contattare la Centrale Operativa delle Cure Domiciliari di Borgo San Dalmazzo al numero 0171/267751.