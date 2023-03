Inclusione e nuovo PEI: corso di formazione per docenti e dirigenti all'alberghiero Giolitti di Mondovì

Presso l’aula magna Paolo Borsellino dell’istituto alberghiero Giolitti di Mondovì si è svolta nella mattinata del 14 marzo una giornata di formazione per docenti e dirigenti scolastici. Il tema del convegno formativo, i cui 150 partecipanti provenivano da scuole di tutta la provincia, è stato “Inclusione e nuovo PEI nella scuola secondaria di II grado - verso la corresponsabilità educativa” e ha visto proporre spunti di riflessioni da parte di relatori / formatori di livello nazionale. Già lo scorso anno la scuola aveva organizzato e proposto un convegno formativo di questo livello e - vista la partecipazione, l’interesse e la soddisfazione espressa dai partecipanti - si vorrebbe renderlo un appuntamento annuale.

Il convegno è stato aperto dal saluto del Presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, invitato dalla dirigente Donatella Garello, in occasione della realizzazione di un primo lotto di lavori di ammodernamento dell’aula magna finanziato dalla Fondazione CRC con un contributo del Comune di Mondovì, della Provincia di Cuneo e della Fondazione Cucine Colte.

Il Presidente Raviola ha sottolineato la soddisfazione nel constatare come il significativo intervento finanziato della Fondazione rappresenti un investimento di valore in opere a servizio non solo della scuola, ma di tutto il territorio, evidenziando l’attenzione della Fondazione CRC verso il mondo della scuola e della cultura. L’aula magna dell’istituto, infatti, con i suoi duecento posti omologati, è posta dall’IIS Giolitti Bellisario a servizio delle proprie iniziative, ma pure a disposizione delle altre scuole cittadine nonché di istituzioni o privati che intendano organizzarvi convegni o manifestazioni di ampio interesse. L’istituto alberghiero Giolitti, in queste circostanze, proprio per la sua peculariarità formativo - educativa, nell’ambito dei percorsi PCTO - per le competenze trasversali e di orientamento - può offrire da parte delle sue studentesse e dei suoi studenti servizio di accoglienza, di welcome coffee e buffet o pranzi di lavoro, compatibilmente con le esigenze della didattica scolastica. In questo modo la scuola esercita al meglio la sua vocazione di apertura al territorio e alle sue componenti.

La Dirigente Garello ha espresso il ringraziamento al Presidente Raviola a nome di tutta la comunità scolastica, annunciando per il prossimo anno ulteriori interventi per un allestimento digitale sempre più all’altezza delle esigenze e dei fabbisogni.