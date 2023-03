A Cuneo il convegno “Acqua - uso responsabile e sostenibile di un bene comune sempre più scarso”

Mercoledì 22 marzo, presso il CDT (Centro di Documentazione Territoriale), in largo Barale 1 a Cuneo, dalle 16 alle 19, si terrà il convegno “Acqua - uso responsabile e sostenibile di un bene comune sempre più scarso”, organizzato dal Coordinamento delle Associazioni ambientaliste cuneesi (Pro Natura, Legambiente, Lipu, Cuneo Birding e Italia Nostra) in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

I cambiamenti climatici in corso e la pesante siccità che ha colpito il nostro territorio richiedono una seria riflessione su come affrontare il problema di un bene comune indispensabile per la vita sulla Terra.

Dopo l’introduzione di Domenico Sanino, giornalista e presidente di Pro Natura Cuneo “Le vicende storiche dell’acqua in Provincia di Cuneo”, Giulio Conte, esperto in gestione eco-sostenibile delle risorse idriche, fondatore e già presidente del CIRF, fondatore e direttore tecnico di Ambiente Italia, collaboratore della società IRIDRA, affronterà il tema: “Cambiamento climatico, crisi idrica e strategie di adattamento”.

Seguiranno l’intervento di Oreste Delfino del Comitato Cuneese Acqua bene comune che affronterà il tema “Gestione pubblica dell’acqua: in Provincia di Cuneo i cambiamenti climatici ne esaltano il ruolo” e di Ezio Barp, presidente del comitato “SI D.A.VS.” (Si alle circonvallazioni di Demonte e Aisone in Valle Stura): “L’oro blu e gli effetti collaterali in Valle Stura”.

Il convegno rientra nella programmazione per i crediti dei giornalisti italiani.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili