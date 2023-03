"Giudice di pace ha accolto nostri ricorsi sulle multe elevate dall’autovelox di Bagnasco"

L’autovelox del Comune di Bagnasco? Non è omologato e le contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità elevate dalla Polizia Locale di quel Comune sulla base delle rilevazioni operate da quel dispositivo sono passibili di annullamento.



E’ quanto sostiene l’associazione Globoconsumatori di Alessandria, che dopo avere ottenuto dal giudice di pace di Alba l’annullamento di verbali elevati a carico di automobilisti dal piede pesante in altre strade della Granda (tra i centri citati Cherasco, Bossolasco e Canale), fa ora sapere di avere ottenuto analogo pronunciamento dall’ufficio del giudice di pace di Mondovì (Tribunale di Cuneo), che avrebbe stracciato le multe – con relative sanzioni e detrazione dei punti patente – in ragione della mancanza di idonea omologazione del macchinario.



"Diverse – rileva il sodalizio – sono le criticità di tale impianto esposte in ricorso ed assorbente quella relativa alla mancanza di omologazione dell’apparecchiatura oltre ad altre irregolarità rilevate in base a recentissime sentenze di Cassazione".