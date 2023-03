Il ministro Roberto Calderoli alla 40^ edizione di Mag a Savigliano

Una giornata di impegni quella di oggi per la Lega Salvini Premier in tutta la Provincia di Cuneo.

Il Ministro Roberto Calderoli ha infatti fatto visita alla Fiera della Meccanizzazione Agricola, dedicando ampio spazio alla visita degli stand e al dialogo con gli espositori.

Presenti l'Europarlamentare Gianna Gancia, il Consigliere regionale Paolo Demarchi e il Sindaco di Savigliano Antonello Portera, oltre al Segretario provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio che commenta: "Come sempre il Ministro dimostra la propria vicinanza al territorio della Granda e a un comparto, quale quello agricolo, che conosce in prima persona quale operatore del settore. Importante è inoltre questa presenza a testimonianza degli importanti impegni che il Governo sta ponendo in essere per fronteggiare la siccità e i cambiamenti climatici in corso, sfide cruciali per tutta la nostra agricoltura".

Il fine settimana è stata l'occasione per l’organizzazione di gazebo in tutti i principali centri della Provincia, finalizzati al tesseramento e alla raccolta firme contro il divieto alle auto diesel e benzina a partire dal 2035.

"Un ringraziamento va a tutti i militanti e simpatizzanti che si sono adoperati questo weekend nell'organizzazione - continua Bergesio - Grande l'affluenza a testimonianza della bontà dell'attività governativa e del lavoro del nostro Segretario federale Matteo Salvini. Un tesseramento partito molto bene e tantissimi cittadini venuti a firmare per porre termine alle assurdità dell'Unione europea. Proprio per questo anche il prossimo fine settimana scenderemo in piazza, come sempre vicini ai cuneesi e vicini alla Granda".