Mondovì: martedì prossimo la riapertura di via Alessandria e via Meridiana

"Martedì 21 marzo via Alessandria e via Meridiana riapriranno al traffico veicolare per i residenti, i domiciliati, gli autorizzati e, ovviamente, anche per coloro i quali sono autorizzati al transito in piazza San Pietro, in via Sant'Agostino e via Piandellavalle. Tale misura consente di restituire l'accesso al centro storico di Breo a chi vi ci vive o lavora, con una viabilità chiara e sicura, nonostante il perdurare della presenza del cantiere in Via Beccaria." Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Mondovì, Gabriele Campora.



"Via Alessandria consentirà un traffico 'in entrata' e quindi vi si potrà accedere da corso Statuto 'a salire' e via Cottolengo torna a senso unico verso il rione di Carassone. Parimenti via Sant'Agostino e via Piandellavalle tornano a senso unico, con percorribilità da piazza San Pietro a piazza Santa Maria Maggiore" continua Campora.



"Abbiamo svolto, mercoledì scorso, il terzo degli incontri organizzati da As.Com, che ringrazio, per tenere costante il livello di informazioni con i commercianti: entro la Fiera di Primavera via Beccaria sarà rinnovata fino all'altezza di via Trona dopodiché i lavori si fermeranno per consentire lo svolgimento della manifestazione. Riprenderanno, fra piazza Roma e via Trona, dal 17 aprile: si tratta di uno dei tratti più difficili dal punto di vista operativo e confidiamo di vederlo realizzato entro 20/25 giorni. La pazienza nel sopportare disagi ed imprevisti è tanta e di questo voglio ringraziare tutti i titolari delle attività ed i residenti" conclude il vicesindaco.