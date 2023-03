Figli di coppie omogenitoriali, Arcigay Cuneo: "Se si vogliono discriminare i bambini, lo si dica con chiarezza"

Nel perdurante silenzio del legislatore, il tema della formazione e/o trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali, apre anche la questione dei diritti dei minori.

Sono 100 mila in Italia quelli che vivono questa situazione, "vittime" del vuoto legislativo. In provincia di Cuneo sono una decina, stando ai dati in possesso di Arcigay. Ma sono numeri per difetto, perché spesso queste famiglie sono costrette ad essere invisibili. "In uno Stato che non ti riconosce, non hai alternative. Si sta negando il diritto all'accudimento e alla cura a questi bambini, oltre al fatto che si nega il percorso di vita e di relazione di tante coppie", spiega ancora la Solazzi.