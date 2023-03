Savigliano, di parla di lavoro nel secondo appuntamento con la Scuola di Politica di Benecomune

Secondo appuntamento per la Scuola di Politica di Benecomune, l’Associazione che per il sesto anno propone delle serate di riflessione e di formazione aperte a tutti, nella formula ibrida di un incontro in presenza presso la nuova sede di via Trossarelli 8 a Savigliano e contemporaneamente la possibilità di seguirlo in diretta sul canale YouTube ( www.benecomune.info/diretta ) oppure sulla pagina Facebook dell’associazione ( www.facebook.com/Ass.BeneComune/ ).

Lo scorso 6 marzo abbiamo parlato delle sfide fra presente e futuro dell’UE, una serata all’insegna del nuovo quadro europeo da un anno sempre più influenzato dalla guerra in Ucraina. Con Franco Chittolina si è tracciato il complesso intreccio di paradigmi economici e geopolitici che agiscono sull’UE, mentre con Luca Giordana si è parlato in particolare della sfide della transizione energetica.

Il tema del secondo evento di quest’anno è invece il LAVORO, con uno sguardo teso ad individuarne i cambiamenti in atto, l’approccio dei giovani, cosa sta succedendo quando leggiamo che il 70% di chi si è dimesso volontariamente dalla propria azienda ha una età compresa fra i 26 e i 35 anni. È in corso un confronto fra generazioni e visioni del mondo del lavoro. Le persone sono in cerca di un lavoro che dia «senso» alla loro esistenza e che li faccia sentire parte di una comunità più ampia. L’idea che la vita personale sia più importante della carriera e che sia necessario effettuare un cambio di prospettiva sul ruolo del lavoro è particolarmente vero per la Generazione Z e per i Millenials.

In una serata di riflessione proviamo ad analizzare uno scenario che è profondamente cambiato e che presenta oggi, oltre alle evidenti insidie, affascinanti opportunità. Lo facciamo con l’intervento di Stefano DAVANZO, Founder & CEO di Tacoma Società Benefit, che si occupa da anni di questi temi, con delle testimonianze di imprenditori e di giovani che sti stanno approcciando al lavoro. Il tutto moderato da Martino GRINDATTO.

L’appuntamento è per lunedì 27 marzo 2023 alle ore 21, in presenza presso la Sede di Benecomune di via Trossarelli 8 a Savigliano, oppure come di consueto si può seguire online come già evidenziato.

Ricordiamo che gli eventi sono aperti a tutti e le informazioni sulla Scuola di Politica e sui suoi appuntamenti, nonché le registrazioni di quelli passati, si possono trovare sul sito www.benecomune.info .