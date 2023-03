Consiglio Regionale: è partita la maratona su Statuto e nuova legge elettorale

Si annuncia una settimana infuocata in Consiglio regionale dove è in discussione la revisione dello Statuto e la conseguente modifica della legge elettorale. Le minoranze di centrosinistra e Movimento 5 Stelle accusano la maggioranza di centrodestra di voler cambiare le regole, soprattutto la legge elettorale, senza aver coinvolto tutti i gruppi politici e, soprattutto, senza aver avviato una preventiva consultazione.



In particolare contestano l’introduzione di quattro sottosegretari e di otto consiglieri sostitutivi degli assessori e la soglia di sbarramento che eliminerebbe i gruppi minori.



Pd, liste civiche di centrosinistra e Movimento 5 Stelle parlano di “colpo di mano” e annunciano ostruzionismo ad oltranza con turni di presidio anche notturni in Consiglio regionale.



“Noi non vogliamo assecondare né l'aumento dei costi della politica, che ne deriverebbero, né – commenta Mario Giaccone della lista Monviso - l'annullamento del valore della pluralità, per noi fondamentale essendo garanzia di democrazia e di pluralismo. Per questo – aggiunge - abbiamo presentato circa 6.000 emendamenti e siamo pronti ad affrontare tutte le sedute convocate anche in notturna per l’intera settimana”.