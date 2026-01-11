 / Attualità

Attualità | 11 gennaio 2026, 14:55

Fiaccola olimpica a Cuneo, l'orgoglio degli assessori regionali Gallo e Bongioanni [VIDEO]

"Il Piemonte, però, non potrà più perdere le prossime Olimpiadi"

Quando lo sport risveglia orgoglio e responsabilità di tenere in vita le relative tradizioni con manifestazioni che uniscono territori, culture e nazioni.

E' quanto avvenuto ieri sera nel capoluogo cuneese con l'arrivo della fiaccola olimpica a Cuneo. 

Un evento che ha certamente offerto alla città prestigio, ancora di più con i propri campioni olimpici, veri ambasciatori della Granda.

Presenti all'evento straordinario che ha reso protagoniste, seppur in modo marginale, anche le province piemontesi i due assessore regionali cuneesi Paolo Bongioanni e Marco Gallo, che hanno colto l'occasione per alcune considerazioni.

Sentiamo nel VIDEO le loro interviste ai nostri microfoni:



 

Redazione

