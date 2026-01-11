Fiaccola olimpica a Cuneo, l'orgoglio degli assessori regionali Gallo e Bongioanni [VIDEO]

Quando lo sport risveglia orgoglio e responsabilità di tenere in vita le relative tradizioni con manifestazioni che uniscono territori, culture e nazioni.

E' quanto avvenuto ieri sera nel capoluogo cuneese con l'arrivo della fiaccola olimpica a Cuneo.



Un evento che ha certamente offerto alla città prestigio, ancora di più con i propri campioni olimpici, veri ambasciatori della Granda.



Presenti all'evento straordinario che ha reso protagoniste, seppur in modo marginale, anche le province piemontesi i due assessore regionali cuneesi Paolo Bongioanni e Marco Gallo, che hanno colto l'occasione per alcune considerazioni.

Sentiamo nel VIDEO le loro interviste ai nostri microfoni:





