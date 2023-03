Vendita funghi freschi spontanei: un corso all’Asl Cn1

La struttura complessa Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl CN1 organizza un corso di formazione per la conoscenza e identificazione delle specie fungine, con esame finale per il rilascio dello specifico attestato.



Il corso è rivolto a quanti hanno la necessità di vendere funghi freschi spontanei o secchi e/o ai ristoratori che utilizzano nel loro locale funghi raccolti in proprio.



Superato l’esame finale, sia i raccoglitori sia i ristoratori dovranno presentare la prevista notifica (SCIA) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di residenza o a quello della sede dell’impresa.



L’attestato d’idoneità (previsto ai sensi della Legge n. 352/93 e del DPR n. 376 del 1995), è rilasciato dal S.I.A.N. dell’ASL competente per territorio ed è titolo indispensabile per presentare tale notifica. La partecipazione al corso può essere richiesta anche da non residenti nei Comuni del territorio della ASL CN1.



Per motivi organizzativi occorre effettuare l’iscrizione entro il 30 aprile 2023 inviando la richiesta di partecipazione al corso “vendita funghi”, debitamente compilata e sottoscritta, reperibile a questo indirizzo .



L’indirizzo a cui inviare la richiesta di partecipazione è: ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, via Carlo Boggio 12 – 12100 CUNEO – PEC: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it.



Agli iscritti saranno successivamente comunicati sede e calendario degli incontri (quattro incontri serali per 10 ore complessive, oltre ad una serata per l’esame).



Il corso si terrà a Fossano alla fine del mese di maggio 2023 e potrà eventualmente essere articolato in più edizioni in funzione del numero degli iscritti.



La quota di iscrizione (comprensiva del materiale didattico) è fissata in 70 euro oltre all’Iva al 22% e 26 euro (costo prova d’esame, come da tariffario regionale) per un totale di 111,40 euro da versare con le modalità che saranno precisate nella lettera di conferma dell’iscrizione.



Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile telefonare ai seguenti numeri del SIAN: 0172/699245- 0172/240680 – 0175/479763 - 0174/676146 – 0171/450145.