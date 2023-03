"Infermiere in farmacia": il nuovo prezioso servizio delle Farmacie comunali di Cuneo [VIDEO]

Le farmacie comunali di Cuneo, dallo scorso 18 marzo, hanno attivato un nuovo prezioso servizio: "Infermiere in farmacia".

Dove? Presso la Farmacia comunale 2 di via Luigi Einaudi e presso la Farmacia comunale 3 nel quartiere San Paolo, presso il centro commerciale di via Teresio Cavallo.

Un servizio a carattere sociale, a prezzi calmierati, in quartieri decentrati e in giorni e fasce orarie spesso non coperti dalla medicina territoriale.

Cosa si può fare? Terapia iniettiva, iniezioni intramuscolo e sottocutanee, rimozione punti o medicazioni semplici e avanzate. Ed è possibile anche richiedere il servizio domiciliare.

Come? Prenotando sul sito http://www.farmaciecomunali.cuneo.it/ , alla sezione raggiungibile da qui oppure, telefonando al numero 0171/634393 per la farmacia di via Luigi Einaudi o al numero 0171/492592 per quella di via Teresio Cavallo.

LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO