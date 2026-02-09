L’Asl CN1 nomina i nuovi responsabili operativi delle strutture sanitarie

L’Asl CN1 ha individuato i responsabili operativi degli ambienti sanitari ospedalieri e territoriali (Facility) costituendo, contemporaneamente, due gruppi di lavoro a supporto della loro attività.

Sull’Area Nord sono stati individuati come operation manager: Federica Moroni dirigente medico della Direzione Sanitaria di Presidio per presidio ospedaliero e area territoriale di Savigliano, per Saluzzo Michele Prato, collaboratore tecnico professionale geometra del Servizio Tecnico, su Fossano Marco Michelis, anch’egli collaboratore tecnico professionale geometra.

Faranno parte del gruppo di supporto: Cristina Serale, assistente tecnico della struttura Prevenzione e Protezione; Marco Michelis, Emanuela Frandino coordinatore assistente sanitario dell’attività igienico sanitaria del Presidio Ospedaliera Area Nord; Roberto Garello operatore tecnico controllo servizi appalti della Struttura Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi spedalieri; Gabriella Peruzzi per la struttura Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Ufficio Stampa.

Nell’area Sud è stato individuato per il presidio ospedaliero e l’ambito territoriale di Mondovì Maurizio Ippoliti dirigente medico della Direzione Sanitaria; per Ceva Matteo Mao, assistente tecnico geometra afferente al servizio Tecnico.

(Maurizio Ippoliti e Matteo Mao)

Come supporter: Davide Duberti, assistente tecnico della struttura Prevenzione e protezione; Giuliana Bertolino, coordinatore tecnico dell’area gestione manutenzione immobili del per il Servizio Tecnico; Tiziana Domenica Rossi coordinatore infermiere facilitatore dei processi di approvvigionamento per i dispositivi medici e area contratti e appalti del Dipsa e Direzione Sanitaria; Gianpaolo Mattone operatore tecnico per il controllo servizi appalti della Struttura Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi sanitari; Gabriella Peruzzi, per la struttura Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Ufficio Stampa.

L’operation manager svolge compiti importanti a supporto delle Direzioni dell’area amministrativa e sanitaria, delle Direzioni ospedaliere e dei Distretti con obiettivi per il miglioramento degli ambienti, svolgendo funzioni di interfaccia tra l’organizzazione e l’utente. Presente nelle aree delle strutture individua criticità di immediato impatto degli ambienti sanitari che si riflettono sulla percezione della qualità da parte degli utenti e delle persone assistite e propone alla Direzione aziendale piccoli interventi migliorativi.