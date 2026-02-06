Nomina direttore 118 Cuneo: le precisazioni di Azienda Zero

In merito al bando per individuare il direttore generale del 118, oggetto dell'intervento del consigliere regionale Icardi, ex assessore alla sanità, pubblicato oggi, Azienda Zero interviene precisando che: "con la selezione si è inteso attribuire la direzione della struttura complessa 118 di Cuneo, nell’ottica di procedere quanto prima al completamento delle nomine su tutte le direzioni delle centrali operative della Regione Piemonte. Infatti, in linea con questa finalità, in data 22 dicembre 2025 è stato attribuito lo stesso incarico di direzione a favore della Centrale Operativa 118 di Novara".

"La Commissione di valutazione - aggiungono - (costituita esattamente come previsto dalla norma) ha formulato una graduatoria in base alla quale il Direttore generale, ing. Leli, ha proceduto alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, come peraltro espressamente previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992, nel testo attualmente in vigore.

Pertanto, il Direttore generale non ha modificato, né avrebbe potuto, quanto concluso dalla Commissione di valutazione. La Commissione, per altro, nella valutazione dell’ammissibilità dei candidati ha applicato il DPCM 8 marzo 2001, che all’art. 1, comma 1, lett. d) riporta “l'anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale”.

Azienda Zero ribadisce quindi la correttezza delle procedure ed è pronta a difendersi anche in sede amministrativa.