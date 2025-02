Anche i cuneesi si preparano alla settimana del Festival di Sanremo [VIDEO]

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo nell’edizione del 2025 è a poche ore dal suo inizio e tutti gli italiani – o, almeno, una buona parte – si preparano a riunirsi per quello che, negli anni, ha smesso di essere soltanto un rituale “casalingo” ma si è aperto al mondo dei social network e all’era del meme.

Con 30 cantanti in gara – e alcune polemiche sulla vita privata di un paio di concorrenti che, secondo il vecchio adagio per il quale “non esiste pubblicità negativa”, fanno sempre bene – lo spettacolo che per sei giorni renderà l’omonima città ligure una seconda capitale d’Italia si propone di regalare come sempre risate ed emozioni.

Abbiamo chiesto ai cuneesi del loro rapporto con il “Festivàl”, nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: