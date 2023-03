L’ultimo saluto a Luca Bergia, Godano in chiesa: ”Ti stavamo aspettando, ora siamo orfani. Senza di te non esisterebbero i Marlene. Solennemente grazie”

E c’erano anche tanti studenti, oggi, nella Chiesa del Sacro Cuore a Cuneo. Ragazzi, musicisti e amici, in una chiesa troppo piccola per contenere tutti.

Dopo aver annullato due concerti, a Milano e Rimini, i Marlene hanno deciso di salire sul palco, questa sera a Saluzzo, al teatro Magda Olivero. Ieri l’annuncio: “Comunichiamo dunque che desideriamo suonare per te”. Cristiano Godano ha ripercorso il giorno in cui ha saputo che Luca non c’era più. E ha ricordato i loro anni insieme, più di 35, tra i chilometri macinati insieme, i palchi, i riti condivisi.

“Quanto è stato difficile per te aver rinunciato a tutto, speravamo che saresti tornato ad occupare quel posto potenzialmente tuo. Per noi eri un Bergonzoni in scala ridotta. Eri come Peter Sellers. Per quella tua capacità di sdrammatizzare. Avevi arguzia, humor, eri secco e cristallino”, ha detto il cantante. Che ha poi ricordato quanto Bergia gli fosse stato vicino in un momento difficile, ascoltandolo con la sua empatia.