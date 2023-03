Bitcoin vs. Bitcoin Cash

Le persone hanno messo in discussione la capacità di Bitcoin di scalare in modo efficace sin dal suo inizio. I miner elaborano, verificano e memorizzano le transazioni Bitcoin in una blockchain, che è un libro mastro digitale. Blockchain è una tecnologia di registrazione contabile rivoluzionaria. E questo rende i registri molto più difficili da manipolare perché la verità è verificata dalla regola della maggioranza piuttosto che da un singolo attore. Anche questa rete è decentralizzata; esiste sui computer di tutto il mondo.

La tecnologia blockchain della rete Bitcoin è lenta, soprattutto rispetto alle banche che gestiscono le transazioni con carta di credito. Ad esempio, Visa Inc. (V) elabora una media di 564 milioni di transazioni giornaliere, ovvero circa 6.527 al secondo.

Discussioni sul centro tecnologico Bitcoin sulla questione centrale di accelerare il processo di verifica delle transazioni. Gli sviluppatori e i miner di criptovaluta hanno proposto due soluzioni principali a questo problema:

Il primo è quello di ridurre i dati che dovrebbero essere verificati in ogni blocco, con conseguente transazioni più veloci e meno costose. Il secondo passo è quello di rendere i blocchi di dati più grandi per migliorare l'elaborazione delle informazioni in una sola volta. Queste soluzioni hanno dato origine a Bitcoin Cash (BCH).

Cosa distingue Bitcoin Cash da Bitcoin

Le differenze tra Bitcoin e Bitcoin Cash sono cresciute nel tempo poiché gli sviluppatori di ciascuna rete hanno perseguito obiettivi diversi. La disparità tra queste criptovalute è cresciuta così tanto che le persone attualmente pensano a diversi asset crittografici prima di investire.

Adeguamento della difficoltà

Una delle principali differenze tra Bitcoin e Bitcoin Cash è l'algoritmo di regolazione delle difficoltà aggiunto a BCH. Poiché entrambe le reti utilizzano lo stesso schema di hashing SHA-256, i minatori di Bitcoin possono passare alla rete Bitcoin Cash quando diventa più redditizio per il mio.

Ciò significa che la potenza di calcolo dietro la rete può differire notevolmente a seconda delle fluttuazioni del mercato. L'algoritmo di regolazione della difficoltà implica che il sistema genera blocchi a una velocità costante ogni 10 minuti dimezzando o raddoppiando la difficoltà se sono in ritardo.

Differenze nella dimensione del blocco

La distinzione principale è correlata alla dimensione del blocco di ciascuna rete. Mentre la dimensione del blocco di Bitcoin rimane 1 MB, Bitcoin Cash ha ampliato le dimensioni del blocco a 32 MB. E questo significa che le transazioni BCH sono ora meno di un centesimo. Inoltre, la loro elaborazione può essere ad una velocità fino a 200 transazioni al secondo.

Le dimensioni della blockchain non sono cresciute in modo significativo perché Bitcoin Cash non ha elaborato transazioni sufficienti per riempire il suo spazio di blocco extra. Bitcoin SV (BSV) mira ad aumentare la dimensione del blocco a 1 TB e la blockchain è attualmente più grande di Bitcoin.

Finanza decentralizzata e contratti intelligenti

Bitcoin non supporta i contratti intelligenti, secondo il CEO di Square Jack Dorsey, ma gli sviluppatori stanno lavorando per facilitare la creazione di servizi di finanza decentralizzata (Defi). Nel frattempo, Bitcoin Cash ha iniziato a utilizzare linguaggi di contratto intelligenti come Cashscript per abilitare funzioni più complesse.

Cashscript prevede di portare De-Fi a Bitcoin Cash per competere con Bitcoin ed Ethereum. Gli sviluppatori hanno già sviluppato due strumenti per migliorare la privacy della rete: CashSuffle e CashFusion.

Distribuzione dei Token

I progetti che vogliono emettere token sulla blockchain di Bitcoin dovrebbero utilizzare il livello Omni, una piattaforma per "creare e scambiare risorse e valute digitali su misura". Nonostante la realtà che le transazioni Omni siano come le transazioni Bitcoin con "funzionalità di prossima generazione", l'adozione del livello si è concentrata finora sulle stablecoin.

Bitcoin Cash ha sviluppato il Simple Ledger Protocol. Il protocollo consente agli sviluppatori di costruire token sulla blockchain BCH come i biglietti sono in cima alla blockchain di Ethereum.