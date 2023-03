Appuntamenti nella Granda per questo primo fine settimana di primavera

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione anche a causa di eventuale maltempo.



- Città e paesi in festa

“Tulipani a Corte” è in programma per domenica 26 marzo, nella cornice del Castello Reale di Govone. È un evento ideato per valorizzare la splendida fioritura dei tulipani selvatici e sarà una giornata di festa, in onore all'inizio della primavera... e agli stessi tulipani.

Durante la giornata sono previste le visite guidate al Castello, le mostre d’arte e si potranno fare passeggiate sui percorsi naturalistici nei dintorni. Dal mattino alla sera ci saranno il mercatino del borgo, letture e visite animate per bambini. Saranno presenti i banchi d'assaggio e degustazione vini a cura delle Pro Loco govonesi. Alle 16.30 nella Chiesa di Santo Spirito è in programma il concerto Govone Smart Music ad ingresso libero senza prenotazione.

Info: www.castellorealedigovone.it



A partire da sabato 25 marzo nel Roero torna la tradizione del Cantè j'euv o "questua delle uova", usanza quaresimale che si svolgeva in tutto il Piemonte meridionale, quando, in primavera, gruppi di giovani passavano di casa in casa, a notte fonda, cantando e ricevendo in cambio delle uova e altri doni. Un antico rito di propiziazione primaverile, che continua ancora oggi. Appuntamento questo sabato dalle 18 con Cantè j'euv dj’ Amis a Sanfrè. Ci saranno punti di ristoro e gruppi di cantori delle Pro Loco di Sanfrè, Ceresole d'Alba, Monticello d'Alba e Pocapaglia. Ogni Pro Loco si occuperà della realizzazione di piatti locali, tra cui peperoni con bagna cauda, antipasto misto della tradizione, ravioli burro e salvia, torta di nocciole con crema di gianduia e molto altro. Info: pagina Facebook proloco Sanfrè.



A Clavesana nel fine settimana è in calendario la “Festa del Dolcetto”. Sabato sera alle 20 è in programma una cena gourmet con prenotazione obbligatoria nella suggestiva cornice della barricaia della cantina con un menu che prevede una rivisitazione del Gran Bollito di Carrù. Domenica 26 la giornata inizierà alle 9 con l’alzabandiera degli Alpini e l’inno nazionale cantato della corale di Clavesana. Sarà inaugurata la mostra fotografica nei locali della cantina dedicata alla Fiera del Bue Grasso. I ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì proporranno assaggi a buffet a partire dalle 10.30. Alle 15 ci sarà il gran finale con il nuovo esilarante spettacolo dei “Trelilu”. Info: www.facebook.com/produttorinclavesana



In questo fine settimana Fossano ospita la 40ª edizione del Motoraduno di Primavera, evento che si svolgerà nelle vie e nelle piazze della cittadina cuneese richiamando migliaia di appassionati delle due ruote da tutta Italia e anche dall’estero. Piazza Diaz, Viale Alpi e Via Roma saranno, come da tradizione, il fulcro della manifestazione e ospiteranno gli appassionati che potranno curiosare tra gli stand delle case motociclistiche e dei marchi di abbigliamento ed accessori, partecipare alle numerose iniziative ed assistere agli eventi in programma tra attività collaterali, musica live agli intrattenimenti e ai momenti conviviali. In Piazza Diaz è protagonista il Food Park con una tensostruttura adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno e lo street food: da sabato alle 12.00 fino a domenica alle 19.00, si festeggerà con buon cibo, birra e tanta musica. Tutti gli appuntamenti previsti saranno ad ingresso gratuito. Nei due giorni dell’evento sarà possibile partecipare alle visite guidate ai monumenti cittadini con aperture straordinarie.

Info e programma completo su www.facebook.com/motoradunodifossano



Il Club Italia celebra la Fiat 500 col 17° raduno di Langhe e Roero. Ritrovo a partire dalle 15 di sabato 25 marzo in piazza don Morone a Vaccheria di Guarene per la registrazione dei partecipanti prenotati. A seguire, nel pomeriggio il serpentone di Fiat 500 percorrerà le strade del Roero e della Langa fino a toccare la cantina Terre del Barolo per una visita e un aperitivo. Domenica 26 dalle 8 alle 10.30 le vetture saranno in esposizione ad Alba in via Snider. Dopo il saluto delle autorità previsto alle 11 partirà il giro turistico che porterà i partecipanti e le vetture a raggiungere il ristorante per il pranzo. Il raduno si concluderà con le premiazioni.

Domenica 26 marzo si terrà anche a Cuneo il raduno di Fiat 500 Club Italia. Alle ore 13 (fino alle 15.30) è in programma il ritrovo e la registrazione dei partecipanti in piazza Galimberti (massimo 80 auto), poi il tour sui ponti della città. In seguita sono previsti la visita al Museo della Civiltà Contadina e il rinfresco. In serata la cena presso la pizzeria “Bella Napoli”, con prenotazione obbligatoria. Info: www.500clubitalia.it/raduni



Fino al 26 marzo a Borgo San Dalmazzo sono in calendario eventi per festeggiare il 150° anniversario della costituzione della 1° Compagnia Alpini di Borgo, il 90° anniversario della costituzione del Gruppo A.N.A. di Borgo e l'80° anniversario del sacrificio del Battaglione Alpini di Borgo in Russia. Sabato 25 marzo alle 10, presso Palazzo Bertello, ci sarà l’apertura della mostra dei cimeli alpini d’epoca e radio militari. Alle 21 presso Auditorium Bertello sono previsti canti Alpini con la corale La Reis. Ingresso libero. Domenica 26 marzo dalle 8.15 sono in programma l’ammassamento, la mostra statica di mezzi e materiali in dotazione alle Truppe Alpine deII’Esercito, la sfilata, cerimonie religiose e istituzionali e alle 12, carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense in Piazza don Viale. Il pranzo sarà alle 13, prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo



A Pian Munè, sabato 25 marzo, in occasione della Giornata delle Foreste, è in programma una passeggiata notturna insieme alla guida naturalistica Elisabetta, per godere il tramonto e la sera in Natura. È una camminata pensata per le famiglie, della durata di circa 90 minuti. Adatta ai bambini dai 3 anni in su purché un po’ camminatori. Adatta anche ai bimbi più piccoli se trasportati nei classici zainetti per Trasporto Bimbi. Partenze a scelta tra le ore 18 e le ore 21. Cena al Rifugio in famiglia alle 19 o alle 20.30 in base all’orario scelto per la camminata. Quota di partecipazione Cena e Camminata Adulti 25 euro Bambini 15 euro. Info: www.pianmune.it



Domenica 26 marzo, nel pomeriggio, al Prato Nevoso Village, Frabosa Sottana, appuntamento con l’evento “Giochi in maschera” a tema cartoni animati. Per i più piccoli è in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 il servizio di “Asilo della neve”, centro di custodia per bambini da 13 mesi a 6 anni, curato da insegnanti multilingua. Info: www.facebook.com/pratonevosovillage



Sta arrivando la primavera e con lei arrivano i primi migratori, tra cui le rondini. La Lipu Cuneo organizza per questo avvenimento la settimana delle rondini. Sabato 25 marzo, ai bambini che verranno a disegnare una rondine al Giardino Naturale di Cuneo o che porteranno un loro disegno, sarà regalato un buono gelato offerto dal bar Corso. Alle 15 avverrà la consegna della targa “Amici delle Rondini”, come riconoscimento a chi tutela i loro nidi.

Info: www.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale



- Spettacoli e musica

Sabato 25 marzo alle 16 del pomeriggio a Santa Maria del Monastero di Manta appuntamento con “La vera storia di San Giorgio e il Drago” sabato 25 marzo alle 16. E’ uno spettacolo comico medievale adatto ad un pubblico di ogni tipo di età, in particolare a famiglie. Racconta il celebre episodio in chiave particolare, con alcune peculiarità: i tre personaggi protagonisti del racconto sono interpretati dallo stesso attore, Federico Fauro. Sulla scena l’attore “lavora” solo con maschere artigianali; il pubblico vivrà, a discapito del tema, uno spettacolo spassoso.

Info e contatti per prenotare: www.comune.manta.cn.it



Proseguono gli appuntamenti musicali ai Magazzini Merula a Roreto di Cherasco. Sabato 25 marzo alle 16.30 si terrà il concerto gratuito de Gli Scheletri, gruppo che nasce nel 2019 a Torino dall'incontro di persone che hanno suonato punk hardcore per tutta la vita. Il progetto nasce con l'unico scopo di divertirsi e scrivere canzoni che i loro amici possano cantare in macchina. Nel 2020 esce il loro primo Ep "Ossa rotte" e nel 2023 è atteso "Torino", che sarà il secondo disco della band. Ingresso libero. Info: www.merula.com



Sabato alle 17 a Mondovì in Sala Ghislieri appuntamento con il Concerto Katartiko con il violinista Edoardo De Angelis e la pianista Anna Barbero Beerwald. Lo spettacolo musicale presenta numerose assonanze con il mondo attuale, funestato da pandemie, squilibri degli ecosistemi e lo spettro di una angosciante guerra mondiale, ma alla fine lascia intravedere in lontananza un luminoso spiraglio di speranza. Il programma spazia tra opere antiche e moderne, note e pressoché sconosciute, in un inarrestabile crescendo di emozioni, dalla morte (Danza macabra di Camille Saint-Saëns), all’afflizione, al tormento, allo sgomento e all’ossessione, per approdare alla fine all’oblio (Oblivion di Astor Piazzolla) e alla rinascita (la danza Hora di Marc Lavry).

Info: segreteria-artistica@academiamontisregalis.it



Sabato 25 marzo alle 21 al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba andrà in scena lo spettacolo “I dialoghi della Vagina”. Scritto e diretto da Virginia Risso, è una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. In scena, insieme all’autrice, Gaia Contrafatto. A fare da sfondo in scena, le opere di Elena Romanovskaya. Info: www.torinocittaperledonne.org/dialoghi-della-vagina



Sabato 25 alle 21.00 al Teatro don Bosco di Cuneo andrà in scena "La lettera maledetta", commedia brillante in due atti di Tremagi, portata in scena dalla compagnia dialettale J Sagrinà ‘d San Ciafré. La lettera maledetta, la cui fama è degna del nome che porta, seminerà una lunga scia di equivoci esilaranti fra i personaggi della commedia che romperanno la quiete della casa di Dante, uno scrittore poco originale. Riuscirà l'artista a trovare la giusta ispirazione per il proprio best-seller nel clamore generale? Info: www.facebook.com/cinedonbosco



A Marene sabato 25 marzo alle 21, la Compagnia Banda Brusca di Bene Vagienna presenta la commedia in dialetto “Unico figlio di madre vedova”, due atti e un po’ di Germano Benincasa. Trama: siamo in casa di un candidato sindaco durante gli ultimi giorni di campagna elettorale. La vittoria sembra sicura ma la comparsa del nipote, della cognata e di altri improbabili personaggi rendono infernale la vita del candidato. Finale scoppiettante.

Prenotazione consigliata su www.bibliomarene.com



Al Politeama di Bra sabato 25 marzo, alle 21, approda lo spettacolo “Gabie”, un testo inedito scritto a sei mani, tre teste, tre cuori, ispirato e dedicato a Franca Rame. Protagoniste: Eloisa Giacosa e Stefania Giubergia, regia di Iacopo Zorniotti. Gabie è la storia di due donne, di età diversa, che sul palco si scontrano e s'incontrano affacciate ai rispettivi balconi, una di fronte all'altra, mentre ritirano la biancheria stesa. Due caratteri che sembrano incomunicabili, invece, attraverso il dialogo, per quanto siano diverse, scoprono di vivere una situazione simile. Mantengono le loro differenze, ma scoprono delle risonanti difficoltà: una è molto disillusa dalla vita, molto terrena, e l'altra invece, è molto sopra le righe, sulle nuvole, perché rinchiusa in casa dal marito. Info: www.turismoinbra.it



A Sinio sabato 25, alle 21, la compagnia teatrale di Sinio proporrà Premiata merceria Spatusso, commedia dialettale in due atti scritta e diretta da Oscar Barile. Lo spettacolo, che si terrà nel teatro del paese, sarà dedicato a Margherita Alessandria. L’occasione servirà a raccogliere

fondi per i terremotati siriani e turchi, in collaborazione con la Caritas interparrocchiale. La commedia sarà replicata sabato primo aprile, alle 21, e domenica 2, alle 16.30. Anche questi appuntamenti serviranno a raccogliere fondi per i terremotati.

Posti limitati, raccomandata la prenotazione. Info: www.facebook.com/nostro.sinio



A Saluzzo sabato 25 marzo, alle 21 al Teatro Magda Olivero si esibiranno i Marlene Kuntz con l’ultimo progetto esperienziale “Karma clima”. Saranno proprio loro ad inaugurare la prima edizione del Green Days Festival. Domenica 26 alle 18 Elena Borgna di Teatro Selvatico porterà in scena lo spettacolo “Voci dal Bosco” dove si farà portavoce di racconti, miti e leggende che legano gli uomini e le piante da tempi immemorabili. È tempo degli alberi di parlare e di rivelarci i segreti che dà molto tengono chiusi nel loro apparente silenzio. Info: www.cinemateatromagdaolivero.it



C’è grande attesa per la terza edizione del festival di breakdance Albattle, in programma ad Alba e Bra fino al 26 marzo. La rassegna proporrà un fine settimana di competizioni, spettacoli dal vivo, concerti e tante altre curiosità, come il Rap Tour, un giro turistico ideato per offrire ai giovani della città l'opportunità di esprimere sé stessi attraverso la cultura hip hop e lo sport, promuovendo la creatività, l'espressione personale e la cooperazione. Sabato 25 marzo si partirà alle 10 con il workshop in compagnia della ballerina polacca Paulina Starus. Nel pomeriggio, invece, si terrà la Breaking Battle Albattle. Domenica 26 marzo a partire dalle 15 allo skatepark di Bra ci sarà un pomeriggio dedicato al mondo dello skateboard con un Best for trick con dj set a tema. Info: www.facebook.com/AlbattleBreakingBattle



A Cherasco, per la rassegna di teatro per ragazzi, al Salomone andrà in scena domenica 26 alle 18 La zarina di Cherasco, fiaba scritta da Barbara Davico. La serata sarà curata dalla compagnia “Il teatro delle dieci” e dal gruppo Danzarte, in collaborazione con la biblioteca civica. Biglietti d’ingresso a sei euro. Info: www.facebook.com/teatrosalomone



Domenica 26 marzo alle 18 presso la Sala degli Stemmi del Castello degli Alfieri di Magliano Alfieri, ci sarà la replica del Concerto di Gala “Io, Ennio Morricone”, organizzato dall'Associazione Culturale Santa Cecilia. Uno spettacolo a luci soffuse che ha saputo profondamente emozionare e coinvolgere i presenti, tra brividi e lacrime, tra le toccanti note e la straordinaria vita del grande Maestro. A dare vita a questo emozionante spettacolo la cantante Elena D'Angelo, la pianista Hilary Bassi e la voce fuori campo di Diego Di Mario. Vista la cospicua partecipazione allo scorso appuntamento, che ha costretto l'organizzazione a rifiutare circa 60 spettatori, consigliamo di affrettarsi a prenotare. Contatti: asso.santacecilia@gmail.com



Domenica a Murazzano sarà Arlecchino il protagonista dello spettacolo “Il mercante di Legnate”, in programma oggi alle ore 16.30 nel Salone Polifunzionale in piazza Monsignor Dadone, nell’ambito della rassegna Burattinarte d’Inverno. Arlecchino, povero in canna, coltiva l’ambizione di sposare la figlia del Re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia anche ricco e potente. Il nostro eroe si mette così in affari, vendendo ciò che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate. Lo spettacolo è proposto dalla compagnia Bambabambin, ingresso libero. Info: www.burattinarte.it



Domenica 26 doppio concerto per Bacco & Orfeo, la rassegna musicale proposta da Alba Music Festival. Appuntamento alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba e alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Chiara in via Barbacana a Bra. Si esibiranno Lidia Basterretxea, Marina Malavasi soprani, Alberto Melgrati oboe, Giulio Mercati organo positivo. Musiche di Porpora, Vivaldi, Marcello, Du Mont. Dopo concerto con i vini di Poderi Marini, San Demetrio Corone (CS). Programma della rassegna e prenotazioni su: www.albamusicfestival.com



A Cuneo il Conservatorio Ghedini organizza “Che spettacolo… musica e teatro!”, una rassegna di tre spettacoli per bambini con voce narrante e accompagnamento di musica dal vivo, eseguita dagli studenti del corso di Musica da camera della professoressa Clara Dutto. Domenica 26 marzo alle ore 10.30 si svolgerà “Ascoltare che passione!”, adatto a bambini dai 18 mesi ai 3 anni. Un vero e proprio concerto dove parlano gli strumenti e la musica: sarà privilegiato l’ascolto ma anche la partecipazione e l’interazione con i musicisti e i loro strumenti, emozioni e pensieri quindi, guideranno quest’avventura vissuta con mamma, papà ma non solo. Ingresso libero, info e prenotazione obbligatoria su: www.conservatoriocuneo.it/2023/03/03/che-spettacolo-musica-e-teatro



La rassegna dei “Salotti musicali” al Monastero della Stella a Saluzzo si concluderà domenica 26 marzo, alle 17, con l’esibizione del Trio formato dalle musiciste Marsiona Bardhi al violino, Christiana Coppola al violoncello e Francesca Leonardi al pianoforte. Il programma prevede opere di Dimitrij Shostakovich: Trio n. 2 op. 67 e di Felix Mendelssohn: Trio n. 1 op. 49. Ingresso libero. Prenotazioni al link: www.monasterodellastella.it/prenotazione/salotti-musicali-trio-di-violino-violoncedllo-pianoforte/176, info: www.facebook.com/monasterodellastella



Domenica 26 marzo alle 16 al Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo va in scena lo spettacolo #Tuttipiccoliprincipi, tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe”. Un format che miscela musica dal vivo, danza e teatro. Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia. Proprio ottant’anni fa, esattamente il 6 aprile 1943, veniva pubblicato questo meraviglioso racconto che è diventato una delle opere letterarie più famose al mondo. Scopo dell’evento la raccolta fondi a favore dell’Associazione Autismo Help OdV di Cuneo. L’ingresso è libero. Info: www.facebook.com/cinedonbosco



A Monforte d’Alba domenica 26 marzo alle 17 andrà in scena Bataclan dei saluzzesi Primoatto. Scritto e diretto da Corrado Vallerotti, è dedicato alle vittime degli attentati di Parigi, avvenuti il 13 novembre 2015. L’epicentro dell’attacco, il più cruento dal Dopoguerra francese, fu il teatro Bataclan, dove furono uccise novanta persone. Il dramma, partendo da una ricostruzione storica attenta ai dettagli, racconta la vicenda di tre coppie, due studenti, due poliziotti e una famiglia con un bambino piccolo che, per motivazioni diverse, si ritrovano coinvolti nella notte di fuoco parigina. Ingresso gratuito, donazioni a cappello. Agli spettatori, come vuole la tradizione della rassegna, saranno offerti tè e biscotti. Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze



Continuano i “Pomeriggi musicali” dell’Istituto Civico Musicale “G. Donadio” di Dronero. Domenica 26 marzo alle ore 18 presso la Chiesa dei Cappuccini si esibiranno i docenti Francesca La Carrubba (arpa) ed Ezio Ghibaudo (fisarmonica). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma del concerto rende omaggio al mondo musicale impressionista e minimalista, un repertorio davvero inconsueto per un duo altrettanto insolito: si tratta infatti di arrangiamenti e trascrizioni per arpa e fisarmonica, tutti realizzati dagli stessi interpreti con il desiderio di arricchire il repertorio del proprio strumento.

Info: www.istitutomusicaledronero.it/pomeriggi-musicali



Domenica 26 marzo, alle 21, al teatro Toselli di Cuneo si esibiranno i Rebel Bit con un concerto di musica vocale innovativa. La serata sarà aperta dall’esibizione delle voci bianche della Fondazione Fossano musica che riproporranno il brano “Lo chiederemo agli alberi”. I biglietti per il concerto si possono prenotare sul sito della Fondazione Fossano musica www.fondazionefossanomusica.it o acquistabili, se ancora disponibili, la sera dell’evento presso il teatro.

Info: www.rebelbitmusic.com



- Musei, mostre e iniziative culturali

Sabato 25 e domenica 26 marzo appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera” che daranno l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite anche nella Granda.

A Cuneo sarà proposto un inedito itinerario nei "luoghi del sapere” con l’apertura eccezionale dell’ex Macello, oggi sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università di Torino. Al suo interno ci sono laboratori con impianti tecnologici ultramoderni, eccellenza cuneese nel campo della formazione, che saranno illustrati proprio dagli studenti che li utilizzano e dal preside, prof. Giuseppe Zeppa. Sarà inoltre possibile accedere alle antiche ghiacciaie sotterranee. Sabato si aprirà “Palazzo della Torre” (ex Palazzo di Città), oggi sede del Conservatorio Statale G.F. Ghedini.

Ad Alba, sabato 25 e domenica 26, il Gruppo FAI Alba e Langhe, proporrà un percorso di visita dedicato a Macrino d’Alba, pittore attivo in Piemonte e a Pavia tra il 1495 e il 1513 con l’apertura della Chiesa di San Giovanni e il Palazzo Comunale di Alba e la Chiesa di San Giorgio a Neviglie, con visite accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore Govone di Alba. A fine manifestazione sarà presentato un concerto di musica classica presso la chiesa di San Giovanni in Alba alle 20.30.

A Saluzzo nel fine settimana saranno oggetto di visita “I Palazzi Comunali”: il municipio attuale in via Macallè e l’Antico palazzo comunale, in Salita al Castello.

Sabato 25 e domenica 26 marzo le Giornate FAI di Primavera a Savigliano avranno come oggetto la gratitudine nei confronti dei benefattori e la memoria delle donazioni alle Opere di Carità hanno dato vita ad una collezione di dipinti davvero inusuale con visite al Pantheon dei Benefattori dove sono esposte opere a carico degli Ospizi di Carità che costituivano un obbligo in caso di donazione.

La visita è a cura del Gruppo FAI di Savigliano e apprendisti Ciceroni Istituto Cravetta Marconi. Le prenotazioni sono consigliate su: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/pantheon-dei-benefattori-4424 Info e prenotazioni: www.giornatefai.it



In occasione di “Tulipani a corte” aprirà domenica 26 il Castello di Govone. Info e orari: www.castellorealedigovone.it/tulipani-corte-2023

Dopo la breve pausa invernale, ha riaperto il castello di Serralunga d’Alba, maniero trecentesco tornerà a essere visitabile ogni fine settimana con accompagnamento guidato. Ogni sabato e domenica e giorni festivi di marzo e aprile, le partenze per i tour all’interno del castello saranno ogni 45 minuti nell’orario dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. L’ultima visita partirà alle 17.30. Per partecipare a una visita guidata è consigliata la prenotazione scrivendo a info@castellodiserralunga.it. Info: www.castellodiserralunga.it/it

Ha riaperto il Castello della Manta del Fai. Si potrà visitare dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18, da giugno ad agosto dalle 11 alle 19. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta. Aperto per visite anche il Castello dei Roero a Monticello d’Alba con il Parco creato dal celebre architetto paesaggista Xavier Kurten famoso per aver introdotto il giardino romantico all’inglese in Piemonte. Info: www.facebook.com/CastelloRoero

Sabato 25 e domenica 26 marzo, un fine settimana di visite guidate gratuite e senza prenotazione alla torre medievale decagonale di Corneliano d'Alba, a cura dei volontari della Fondazione Torre di Corneliano onlus. Dalle 14.30 alle 17.30.



A Racconigi sarà aperta, oltre al Castello, anche la Tenuta Berroni, dopo i recenti restauri.

Gli appuntamenti prendono il via domenica 26 marzo con una duplica visita, alle 15 e alle 17, dedicata alla famiglia che acquistò la tenuta nella prima metà del Settecento e che diede avvio ai lavori di trasformazione negli anni ‘70. Info: www.facebook.com/tenutaberroniracconigi



A Serralunga d’Alba gli appuntamenti con il laboratorio di Resistenza permanente della fondazione Mirafiore proseguiranno sabato 25 marzo alle 18.30 con Alberto Barbera, direttore della mostra del cinema di Venezia, che terrà una lezione dal titolo “La finestra sul cortile. Il cinema oggi e domani”. Nato a Biella nel 1950, prima di assumere l’attuale incarico è stato direttore del Torino film festival e critico cinematografico su quotidiani e riviste, oltre a programmi televisivi e radiofonici. Nell’incontro di Fontanafredda toccherà anche l’argomento delle responsabilità legate al suo ruolo. Altro tema è la difficoltà nel dire di no, soprattutto se davanti si hanno registi e produttori affermati. Partecipazione gratuita, necessario riservare il posto su www.fondazionemirafiore.it



In occasione della Settimana per la promozione della lettura, in calendario fino al 26 marzo, ritorna con grande entusiasmo nella Langa e nel Roero il progetto di biblioteca diffusa “Leggere Ovunque”. Il programma prevede varie attività, tra le quali momenti di lettura, animazioni, presentazioni di libri, passeggiate letterarie e la collaborazione di quattro compagnie teatrali. I Comuni coinvolti nel fine settimana sono: Alba, Bra, Diano d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Sinio, Monteu Roero. Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, mentre alcuni appuntamenti sono riservati agli studenti delle scuole. Info e programma su: www.leggereovunque.it



Sabato 25 torna ad Alba l’iniziativa 45 metri sopra Alba organizzata dal Museo Diocesano. Le guide del Mudi accompagneranno i visitatori attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili del X e XII secolo si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.

Sempre sabato la chiesa di San Giuseppe ad Alba dalle 14.30 alle 18 si riempirà di giochi educativi e laboratori ludico-didattici, rivolti alle famiglie con bambini di ogni età. Sarà possibile salire sul campanile di San Giuseppe, punto panoramico della città. Domenica 26 si potrà visitare Alba Sotterranea. Info su: www.ambientecultura.it e www.visitmudi.it



I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 10 aprile.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info e prenotazioni per gli eventi correlati: www.fondazionecrc.it



A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info e orari: www.amicidibene.it



Presso la Fondazione Ferrero di Alba è stata allestita la nuova mostra “L’invenzione della felicità - The Invention of Happiness”, dedicata al genio fotografico di Jacques Henri Lartigue. Il percorso espositivo presenta 120 immagini, tra album di famiglia e scatti iconici che Lartigue ha collezionato nel corso della sua esistenza, e abbraccia un arco temporale che va dagli inizi amatoriali, fino alla consacrazione artistica avvenuta nel 1963, quando quasi settantenne il Moma di New York decide di dedicargli un’importante personale, curata da John Szarkowski. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo. Aperta nel fine settimana sabato, domenica e festivi 10 – 19. Ingresso libero.

Info: www.fondazioneferrero.it



A Busca si può visitare nella galleria Casa Francotto (piazza Regina Margherita) la mostra fotografica collettiva “Festina a Busca - Storie di luoghi dimenticati”.

In mostra oltre cento scatti, realizzati da valenti autori italiani e internazionali, specializzati in fotografia UrbEx (esplorazione urbana): uno specchio di grande suggestione su luoghi abbandonati, per portare alla luce tesori nascosti ai più, e come gesto simbolico di denuncia di quanto valore artistico non dovrebbe essere lasciato a sé stesso e allo scorrere inesorabile del tempo. L’esposizione ad ingresso libero sarà visitabile tutte le domeniche fino al 2 aprile dalle 15 alle 19 e su appuntamento anche il sabato. Info: www.facebook.com/comunedibusca



Domenica 26 marzo il Parco del Monviso organizza, presso il Centro Culturale Lou Pourtoun di Ostana, un pomeriggio di approfondimento sul tema dell’acqua, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. L’evento avrà inizio alle ore 16.30 e sarà introdotto dal presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti. Per partecipare è gradita l’iscrizione, da effettuare online su www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-mondiale-dellacqua-584981464307



Domenica 26 marzo a Ceresole d’Alba sarà aperto il MuBATT, museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d’Aba del 1544, che si arricchisce con l’esposizione della Stele Templare in pietra chiara ritrovata nel 2009 in località Becci a Ceresole. Il cippo, recante nella parte superiore l’incisione della croce simbolo dell’Ordine Templare, con tutta probabilità è stata posta sul luogo di sepoltura di un cavaliere templare. Sono previste visite guidate. Il museo è aperto con orario 10– 13 e 14-18 ad ingresso gratuito ogni ultima domenica del mese. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it