Aperte le domande per i “Cantieri di lavoro” attivati dal Comune di Mondovì

Come anticipato nelle scorse settimane, il Comune di Mondovì attiverà nei prossimi mesi alcuni “Cantieri di lavoro” finanziati dalla Regione Piemonte e rivolti a soggetti disoccupati in condizioni di particolare disagio sociale. Cinque, in particolare, i beneficiari che in questa fase potranno presentare apposita domanda di ammissione (preferibilmente a mezzo telematico a info@comune.mondovi.cn.it o a comune.mondovi@postecert.it) entro e non oltre il 12 aprile 2023. La relativa modulistica e i singoli requisiti di accesso sono disponibili sul portale istituzionale (www.comune.mondovi.cn.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, “Procedure in corso”.

Nei dettagli, verranno impiegati tre soggetti nel Cantiere di lavoro “Mondovì green upgrade” attivato presso il Dipartimento Tecnico - Settore Verde Urbano (con eventuale prova selettiva mercoledì 3 maggio 2023 a partire dalle ore 9.00 presso la Sala delle Conferenze sita in corso Statuto 11/D), un soggetto nel Cantiere di lavoro “Un nido sicuro e accogliente” di pertinenza del Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo libero (con eventuale prova selettiva mercoledì 3 maggio 2023 a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Mondovì in corso Statuto 15) e un soggetto nel Cantiere di lavoro “Mondovì Smart Upgrade” attivato presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale, con eventuale prova selettiva mercoledì 3 maggio 2023 a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Bianca del Comune di Mondovì in corso Statuto 15.

Ciascun cantiere attivato avrà una durata di dodici mesi a partire dal mese di giugno 2023, comporterà un impegno di trenta ore settimanali suddivise in cinque giornate lavorative, a fronte di un’indennità giornaliera corrisposta al beneficiario pari ad € 30,72 lordi per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata. Il periodo di utilizzo nel cantiere di lavoro sarà infine coperto da contribuzione pensionistica INPS. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Risorse Umane del Comune di Mondovì allo 0174.559217.