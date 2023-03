Buon compleanno Leonardo! Guarda Milano con i suoi occhi

Sono 571 anni, oggi, dalla nascita di Leonardo. Festeggiamolo insieme con una giornata dedicata a lui.

Partenza in mattinata dalle località convenute in direzione di Milano. All'arrivo raggiungiamo il luogo che vide sicuramente Leonardo accolto dal signore della città, per il quale creò alcune delle opere che più lo resero famose.

Del famoso cavallo in bronzo nulla rimane oggi, ma la Sala delle Asse ed alcune parti della dimora risalente alla sua epoca, ancora oggi sopravvivono.

La mattinata sarà dunque l'occasione per approfondire la scoperta di uno dei simboli della città. Al termine, tempo disposizione per la seconda colazione libera.

Nel pomeriggio proseguiamo con un'esperienza tra reale e virtuale nel cuore di Milano con gli occhi e la voce di Leonardo da Vinci alla scoperta di una delle storie più affascinanti dell'umano ingegno.

Leonardo visto attraverso la tecnologia più avanzata dei moderni visori che a partire da Piazza Duomo ci faranno immergere nella Milano di fine Quattrocento vista attraverso i suoi occhi e con la sorpresa di ascoltare lo scorrere dei suoi pensieri, attraverso un'esperienza audiovisiva unica e imprendibile che ci farà percorrere i passi dell'artista tra scorci e rumori, sui passi del grande artista della bottega in Corte Vecchia al complesso di Santa Maria delle Grazie dove stava dipingendo il Cenacolo.

Per completare questa giornata, spegneremo 571 candeline al cospetto del capolavoro di Leonardo il Cenacolo, svelandone i segreti e le storie che da secoli hanno avvolto questo caposaldo dell'arte internazionale. Punto al termine delle visite, rientro verso le località di partenza.

