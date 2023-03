Meteo, temperature in calo, ma l'assenza di piogge continua

Questa notte aria più fredda proveniente da nord farà abbassare le temperature per un paio di giorni, ma già mercoledì mattina torneranno sopra le medie del periodo. Nonostante ciò, le correnti occidentali e settentrionali non favoriranno la presenza di precipitazioni consistenti che servirebbero ad alleviare la siccità.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 27 Marzo.

Cielo sereno o poco nuvoloso su Piemonte e Liguria, nubi solo sui confini alpini settentrionali e Valle d'Aosta, dove ci saranno ancora residue precipitazioni anche nevose fino ai 1000 m.

Temperature massime tra 16 e 19 °C , in forte calo dalla serata per l'ingresso di aria più fredda da nordest. Venti di Foehn per tutto il giorno sulle Alpi, con raffiche anche fino 90/100 km/h, dalla tarda mattinata raffiche diffuse quasi ovunque fino 50/60 km/h, tramontana forte sulla Liguria centro-orientale.

Da martedì 28 a giovedì 30 Marzo.

Dal punto di vista della fenomenologia le giornate saranno per lo più serene o con poche nubi e velature, assenza di precipitazioni praticamente ovunque. Le temperature massime caleranno domani con valori fino 14/16 °C, per poi risalire già da mercoledì tranne sulla Liguria. Le minime domani mattina scenderanno poco al di sopra dello 0 in molte zone di pianura, localmente saranno possibili gelate e brinate in assenza di vento e cielo sereno, e con buona probabilità anche mercoledì mattina. Sulle coste si manterranno tra 4 e 9 °C, per risalire già mercoledì mattina. Da giovedì saranno quasi ovunque al di sopra dei 5/6 °C.

Venti più leggeri a partire da martedì pomeriggio, con intensità moderata e direzione meridionale su Langhe e alessandrino, mentre di direzione variabile altrove.

Da venerdì 31 marzo.

Nuova fase "perturbata" potrebbe interessare il weekend delle Palme, caratterizzata ancora una volta da forti venti e precipitazioni solo sulle zone alpine confinali.

