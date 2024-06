Savigliano, migliaia di presenze per l'Atipico Music Festival 2024

1.500 persone presenti il venerdì sera e 7.500 passaggi complessivi il sabato, per 4.000 presenze in contemporanea alla volta (la capienza massima dell'area fieristica). Sono questi i numeri dell'edizione 2024 di Atipico Music Festival, kermesse di successo dell'estate saviglianese a base di musica, buon cibo e riflessione sull'attualità.



Anche quest’anno sul palco di via Alba si sono esibiti grandi nomi del panorama musicale contemporaneo: su tutti, Chiello e Myss Keta il venerdì, Dargen D'Amico – ad ingresso gratuito – il sabato sera.



Ad aprire le danze, giovedì sera, è stato il giornalista Francesco Oggiano, che sotto l'Ala di piazza del Popolo ha parlato del panorama attuale e futuro dell'informazione.



Soddisfatti per la risposta ricevuta, ancora una volta, i giovani dell'associazione “Fucos”, braccio operativo della Consulta Giovani, che organizza “Atipico” con il Comune di Savigliano. «I rischi erano tanti, così come tante sono state le energie che abbiamo messo in campo – affermano il presidente Francesco Filomena e la vicepresidente Francesca Gallo – . Tutto ha funzionato al meglio, l'evento è stato molto partecipato, anche il venerdì (nonostante l'ingresso fosse a pagamento). Da anni a Savigliano non c'era un concerto con 1300 paganti: più che sui numeri vogliamo continuare a puntare sulla musica di qualità».



«Il fatto che gli sforzi fatti da ottobre, quando abbiamo cominciato a lavorare a questa edizione, siano stati ripagati con tanto affetto ci dà molta soddisfazione – aggiungono – . Ora ci prendiamo una piccola pausa estiva. Ma tutto ciò ci dà la forza e la spinta per organizzare i prossimi eventi».