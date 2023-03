Assemblea dei giovani sindaci: anche Flavio Gastaldi a Treviso

Sono stati più di 800 i giovani amministratori che hanno animato la XII assemblea annuale Anci Giovani di Treviso in questo finesettimana. Una due giorni che ha affrontato temi di stretta attualità alla presenza di sindaci, amministratori e importanti rappresentanti del governo. In chiusura, prima degli interventi finali del presidente dell’Anci Antonio Decaro e del coordinatore nazionale Anci Giovani Luca Baroncini sono intervenuti il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.



Presenze di prestigio anche nella giornata inaugurale, dove sul palco dell’auditorium Cassamarca i giovani amministratori italiani si sono confrontati con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Diversi panel di dibattito si sono sviluppati nelle due giornate: sostenibilità, lavoro, politica e pubblica amministrazione.



Tra i tanti aspetti per rendere un Comune maggiormente sostenibile, il sindaco di Genola e Vicepresidente Anci Piemonte Flavio Gastaldi si è confrontato con altri cinque primi cittadini e ha scelto il tema digitale nelle sue tante articolazioni che riguardano sia la P.a. che la popolazione.



“Tanta strada è stata fatta, accelerata dal periodo pandemico che ha incentivato il lavoro da casa, introdotto nuove forme di riunirsi online, nuovi metodi di acquisto e nuovi metodi di interagire”, ricorda Gastaldi che è anche Assessore all’innovazione dell’Unione dei Comuni del Fossanese di cui Genola fa parte. Ma bisogna affrontare lo scoglio della formazione interna “cercando di recuperare quella fascia generazionale che è prossima alla pensione e si ritroverebbe a dover cambiare radicalmente abitudini di lavoro consolidate nel tempo. È per questo che vogliamo spendere al meglio i fondi di cui siamo stati beneficiari in cinque Comuni (più di un milione di euro): per efficientare sul serio la Pa, ma anche diffondere la cultura della digitalizzazione nella vita quotidiana, vero risparmio per i nostri concittadini".