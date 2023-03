Bra, minoranze critiche sui "continui lavori in via Principi". L'assessore: "Nessun particolare disagio dal cantiere"

I lavori stradali in via Principi di Piemonte al centro di un'interrogazione discussa durante la seduta del Consiglio comunale tenuta nel pomeriggio di ieri. A sottoscriverla, i consiglieri comunali Luca Cravero, Marco Ellena, Giuliana Mossino, Davide Tripodi e Sergio Panero.

A illustrarla Tripodi (Gruppo Consiliare Bra Domani): "Pochi anni fa sono stati fatti importanti lavori di restyling della centrale via Principi che da subito hanno evidenziato criticità; attualmente si sta eseguendo nuovamente la pavimentazione stradale della suddetta via, con forti ripercussioni sulla viabilità cittadina in una zona nevralgica. Chiediamo dunque se si hanno certezze e garanzie dalla precedente ditta realizzatrice sui materiali e quindi la durata della pavimentazione preventivamente installata e di quella attualmente in fase di installazione; la rendicontazione dei costi dettagliati delle operazioni e delle tempistiche di completamento dei lavori".

La risposta dall'assessore con delega alla mobilità Daniele Demaria: "Le operazioni sulle pietre effettuate nel 2020 si sono rivelate efficaci, tanto che non è stato più necessario intervenire ora; quelle attuali sono stati realizzate con prodotti professionali, tali da fornirci le necessarie garanzie, ricordando che rimane comunque impossibile evitare le conseguenze dell’usura in una strada così trafficata. I lavori si sono conclusi oggi [lunedì 27 marzo, ndr], come ampiamente anticipato. È evidente il problema localizzato di quel tratto di strada, molto trafficato, ma confermiamo la bontà dell’operato tecnico dell’intero intervento. Non si sono verificati problemi per la viabilità, se non negli orari di punta in cui questi sono presenti anche in condizioni normali".

Una risposta che evidentemente non ha soddisfatto Tripodi: "Secondo le sue parole, il costo complessivo delle varie operazioni è di oltre 800 mila euro. In verità l’opera però comprendeva ben altre realizzazioni. Ma al di là delle cifre, quello che a noi non va bene è che ogni tre anni si creino disguidi a cittadini ed esercizi commerciali chiudendo in modi strani la strada, spendendo soldi per interventi che vengono rifatti in tempi molto brevi. E via Principi non è l’unico caso: vi prego dunque di porre più attenzione alle future opere e ogni tanto di ascoltare le minoranze. Così non va".