Avremo sempre meno acqua: imprese, mondo agricolo e istituzioni della Granda alla ricerca di soluzioni condivise

Nessuno si salva da solo. Perché il problema è di tutti, nessuno escluso. Infrastrutturale e gestionale, ma questo è noto da sempre in provincia di Cuneo. Se si aggiunge il fatto che piove meno e fa sempre più caldo, si arriva alla mancanza di acqua. C'è sempre meno oro blu e, peggio, non viene conservato e salvaguardato.

Il Piemonte è la regione più arida d'Europa. E il sud del Piemonte, la Granda, è la parte più arida della regione più arida d'Europa.

Di questo si è parlato oggi, a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, nel corso del convegno L'acqua: una risorsa per il territorio cuneese

All'incontro, organizzato a seguito del progetto transfrontaliero Alpimed Clima, sono intervenuti i rappresentati delle istituzioni, dal presidente della Camera di Commercio Mauro Gola, ente che ha organizzato l'evento, al presidente della Provincia Luca Robaldo alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero fino al presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola.

Da tutti è stato evidenziato che un problema che riguarda tutti, dalla popolazione al mondo produttivo, imprenditoriale e agricolo, possa essere affrontato solo in maniera condivisa, unendo le forze e coordinandosi sugli obiettivi.

I dati sono ormai acclarati: abbiamo perso il 19% della disponibilità idrica, eppure ne consumiamo di più. L'85% dell'utilizzo non è per uso idropotabile, ma agricolo e produttivo. E la rete italiana, vecchissima, disperde il 42% della risorsa. Non solo, la spesa per la manutenzione della rete idrica, nel nostro Paese, è la metà di quella degli altri Paesi europei.

L'intervento di apertura del dibattito è stato quello di Davide Poggi (Professore Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture Politecnico di Torino) sul tema Cambiamento climatico e disponibilità idrica.