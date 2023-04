Tre criptovalute che possono decuplicare nel 2023: Binance Coin, Uniswap e Big Eyes Coin

Non c'è niente di più bello che scoprire una moneta o un token unico che può facilmente farvi guadagnare dieci volte. Può essere difficile trovare tali monete, dato che nell'ecosistema esistono migliaia, se non milioni, di criptovalute. Se siete alla ricerca di queste incredibili criptovalute, non cercate oltre: ve le presentiamo su un piatto d'argento. Alcune monete interessanti per il vostro portafoglio sono Binance Coin, Uniswap e Big Eyes Coin (BIG) . Continuate a leggere per saperne di più su queste monete.

Scambio facile di criptovalute con Binance Coin

Binance Coin (BNB) è una criptovaluta creata ed emessa da Binance, uno dei più grandi e noti exchange di criptovalute.

BNB è stato creato per essere utilizzato come token di utilità sulla piattaforma di Binance, consentendo agli utenti di pagare le commissioni di trading, le commissioni di scambio e altre commissioni sulla piattaforma con uno sconto. Più BNB si detengono, maggiore è lo sconto che si riceve. Con il tempo, Binance ha ampliato i casi d'uso di BNB al di là del semplice pagamento delle commissioni di borsa.

Un altro motivo per cui BNB è diventato popolare è che Binance utilizza parte dei suoi profitti ogni trimestre per riacquistare e "bruciare" BNB, riducendo l'offerta complessiva del token e aumentandone potenzialmente il valore nel tempo. Inoltre, Binance organizza spesso eventi e lancia nuovi prodotti che consentono agli utenti di guadagnare o utilizzare BNB. Alcune di queste opportunità includono una facile integrazione nei prodotti, consentendo agli utenti di effettuare transazioni e ricevere pagamenti utilizzando BNB. Si tratta di una moneta versatile che può essere utilizzata per vari pagamenti in diversi settori come la finanza, l'intrattenimento, l'ospitalità e altro ancora. Ecco perché BNB è spesso classificata tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato. La moneta di Binance è quindi diventata un investimento interessante per chi vuole entrare nel mondo delle criptovalute.

Uniswap offre ai trader maggiore indipendenza

Uniswap è uno scambio decentralizzato (DEX) che sta facendo scalpore nello spazio delle criptovalute. Permette agli utenti di scambiare criptovalute senza bisogno di intermediari. Ciò significa che gli utenti hanno il controllo completo delle loro attività e possono negoziare direttamente dai loro portafogli. Inoltre, essendo decentralizzato, non c'è un'autorità centrale che controlla lo scambio, il che lo rende una scelta popolare per coloro che tengono alla privacy e alla sicurezza.

Una delle particolarità di Uniswap è l'utilizzo di market maker automatizzati (AMM) per facilitare gli scambi. Ciò consente di effettuare scambi quasi istantanei e non richiede il processo di abbinamento degli ordini che si può vedere nelle borse centralizzate. Inoltre, trattandosi di un DEX, non ci sono limitazioni su ciò che si può negoziare, purché ci sia sufficiente liquidità.

Nel complesso, Uniswap è diventata una scelta popolare per coloro che desiderano negoziare criptovalute in modo decentralizzato e non depositario. E con la sua crescente popolarità, probabilmente il suo token aumenterà continuamente di valore.

La moneta Big Eyes cerca di dare un contributo

Big Eyes è una moneta di meme di gatto unica nel suo genere, che mira a rendere il mondo un posto migliore. Mira inoltre a coinvolgere un maggior numero di persone nella tecnologia blockchain attraverso NFT, DeFi e token. Big Eyes Coin racconta la sua missione con l'aiuto di un gatto. Il gatto ha vissuto una ricca esperienza, sperimentando i lati brutali e quelli positivi della vita. È passato per le mani di molti proprietari e ha sperimentato due culture contrastanti, quella americana e quella giapponese. Le esperienze vissute hanno dato al gatto la possibilità di conoscere la realtà degli altri e il suo obiettivo è quello di migliorare le vite.

Come? Big Eyes Coin lavora a stretto contatto con organizzazioni benefiche la cui missione è in linea con la sua. Hanno creato un portafoglio di beneficenza che conterrà fondi che saranno utilizzati per sostenere progetti di beneficenza. Big Eyes Coin ha destinato il 5% della sua fornitura totale di token e il 10% di tutte le tasse NFT al portafoglio di beneficenza.

Un modo eccellente per partecipare a tutti i progetti di Big Eyes Coin è acquistare il suo token di utilità. Il token BIG è un facile accesso alla comunità di Big Eyes Coin, in continua crescita.





