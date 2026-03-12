Venerdì 13 e sabato 14 marzo appuntamenti di pura Golosità a Revello: il Fritto Misto alla Piemontese torna al Ristorante del Bramafam

Nel cuore delle valli piemontesi, a Revello, il Ristorante del Bramafam si prepara a celebrare uno dei piatti più amati e rappresentativi della cucina regionale: il Fritto Misto alla Piemontese. Per due serate imperdibili, venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, il locale di via Saluzzo 83 invita tutti gli amanti del fritto croccante e saporito ad una vera e propria festa del gusto.

Il protagonista assoluto della serata è proprio lui: il Fritto Misto alla Piemontese, proposto nella sua versione più ricca e tradizionale, quella che mescola sapori della tradizione, senza paura di osare. Un vero trionfo di consistenze e sapori che alterna il salato più deciso al dolce sorprendente.

Le portate:

Entrée di benvenuto

Fritto Misto alla Piemontese : Bistecche di maiale, pollo e vitello - Salsiccia - Fegato - Trota - Rane - Verdure in pastella - Semolini - Pavesini - Amaretti - Frittelle di mele - Pesche

Sorbetto al Limone

Caffè

Le bevande sono comprese nel prezzo: € 35 per un’esperienza completa, conviviale e senza pensieri.

Il Ristorante del Bramafam conferma ancora una volta la sua passione per la cucina del territorio, quella genuina e senza filtri che sa raccontare storie di una volta attraverso i sapori.

Per prenotare il vostro tavolo e non perdervi una serata di puro piacere fritto: Tel. 0175 257337

Vi aspettiamo per brindare insieme alla tradizione… e a un piatto che non finisce mai di conquistare il cuore (e lo stomaco) di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Daniele e Barbara, i titolari, anticipano anche i prossimi appuntamenti;

Sabato 21 marzo : Apericena di Primavera con musica

: Apericena di Primavera con musica Domenica 5 aprile: Pranzo di Pasqua

Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo 83 - RevelIo - Tel 0175.257337

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com