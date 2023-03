Ci vuole sempre molta delicatezza e molta attenzione quando si affronta una temi così scottante come quello dell'eternit da smaltire in sicurezza e più In generale il problema dell'eternit perché è un qualcosa che nel nostro Paese ci ha portato tanto dolore come vedremo meglio all'interno dell'articolo e soprattutto è un problema che non è ancora stato risolto nonostante siano passati molti anni da quando si è provati ad iniziare a chiuderlo definitivamente





Fino a un certo punto questo materiale era molto elogiato per esempio dalle imprese edili perché molto versatili, molto flessibili e molto economico e poteva essere utilizzato in vari settori non solo in questo edile per esempio anche quello dei trasporti, Solo che poi a un certo punto le cose sono precipitate





Nel senso che molte persone si sono ammalate perché ci si è rese conto che questo Eternit praticamente è un mix di amianto e cemento rilasciava nell'aria le fibre di amianto appunto invisibili che le persone inconsapevolmente ispiravano sviluppando malattie molto gravi ai polmoni e addirittura letali come appunto tumori





Dopo varie battaglie civili e dopo varie battaglie politiche alla fine la politica ha dovuto emanare una legge che elimina la possibilità di utilizzare e quindi di commercializzare l'eternit per i nuovi edifici dal 1992 in poi





Ma soprattutto la legge prevedeva anche un piano di smaltimento in rimozione in sicurezza e trasporto di questo Eternit da affidare ad alle imprese specializzate di cui stiamo parlando in questo articolo





Imprese che però dovranno essere allertate dal proprietario dell'eventuale edificio e quando parliamo di edificio possiamo parlare di un appartamento ,ma possiamo parlare anche di un edificio commerciale o anche di un edificio pubblico come può essere una scuola e poi dovrà parlare con l'ASL per avvisare di tutto ciò e contattare una di queste imprese e affidargli questo compito così delicato





Chi lavora all'interno di queste imprese deve avere una certa formazione non solo per le varie tecniche da utilizzare per la rimozione, la bonifica e lo smaltimento, ma anche per conoscere tutti i protocolli di sicurezza per difendersi da questo Eternit





Bisogna scegliere un'impresa che si occupa di rimozione e smaltimento di Ethernet che abbia una buona reputazione





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte l”importante è scegliere tra le tante imprese presenti sul mercato una che abbia una buona reputazione e ormai quando si parla di reputazione si parla di web, e quindi andare a leggere le varie recensioni degli altri clienti e delle altre clienti per capire che tipo di risultati hanno ottenuto e anche per quanto riguarda la rapidità di intervento





Oltre al fatto che siccome ormai ce ne stanno tante di queste imprese se noi ci muoviamo per tempo e quindi non all'ultimo minuto quando siamo costretti a fare tutto di fretta, è chiaro che possiamo invitarle per fare un sopralluogo perché devono verificare che l’Eternit sia presente, e poi ci facciamo fare tanti preventivi finché non ne troviamo uno che ci convince al 100%