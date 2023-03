Savigliano: nel weekend torna la campagna tesseramento di Fratelli d'Italia

Nei giorni sabato 1 aprile e domenica 2 aprile a Savigliano, in Piazza Santarosa, Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo informativo riguardante le attività presenti sul territorio e in provincia.



I rappresentanti di FDI della sezione di Savigliano saranno a disposizione dei cittadini per eventuali dubbi e problematiche riguardanti il territorio saviglianese.



In questa occasione sarà possibile effettuare il nuovo tesseramento on-line per l’anno 2023.