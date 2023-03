A Rifreddo una lettura animata in biblioteca

Venerdì 31 marzo presso la Biblioteca Comunale “Ernesta Cena”, sita al primo piano del municipio, ci sarà una lettura animata all’interno del progetto” Bookatini in tour - Primavera 2023” della Libreria Mondadori di Saluzzo, a cura di Chiara Ferrero.

L'appuntamento è alle 16 per un sacco di letture animate gratuite pensate per i bambini dai 3 ai 8 anni di Rifreddo e dintorni.

“Grazie a Chiara - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - della libreria Mondadori di Saluzzo per il suo progetto di promozione della lettura nelle Biblioteche del Saluzzese con letture animate gratuite per i bambini della prima infanzia. La lettura è importante per visitare la nuova sala bambini e ragazzi della biblioteca, ricavata nell’ex sala archivio all’ingresso dell’edificio. Inoltre sono stati acquistati numerosi volumi per adulti e ragazzi con i contributi ministeriali degli ultimi tre anni, oltre a nuovi scaffali e attrezzature tecnologiche con un contributo della Regione Piemonte".