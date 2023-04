La differenza tra le scommesse sportive legali e quelle illegali

Le importanti caratteristiche delle scommesse legali

Una buona caratteristica per il gioco d'azzardo legale e regolamentato è la possibilità, tramite ciascun bookmaker, di impostare i propri limiti di gioco. Chi sceglie un sito sicuro, deve inoltre assicurarsi che gli venga richiesta l'identificazione personale tramite la verifica del documento d'identità. Se questa caratteristica è presente nel sito scelto, prima di procedere con l’apertura del conto gioco sui migliori siti scommesse e di versare l’importo che si intende scommettere, vale la pena controllare anche se la registrazione include l'opzione di un bonus o di altre allettanti promozioni. In questo caso per fare uns verifica basta leggere termini e condizioni del sito che lo propone e il requisito di scommessa da soddisfare per riscuotere le vincite con l’importo ricevuto. Queste basilari caratteristiche appena elencate, dovrebbero essere più che sufficienti per capire se il bookmaker scelto è legale o meno.

La differenza di regole tra i siti legali e illegali

La più grande differenza che esiste tra i bookmaker legali e quelli offshore (illegali) è la regolamentazione. Per uno scommettitore che intende aprire un conto gioco per sentirsi più al sicuro, è infatti importante che preveda delle specifiche che includono anche eventuali tasse. La maggior parte dei siti legali queste ultime non le chiedono, bensì, le applicano alla fonte quindi a sé stessi. Le scommesse sportive online offshore e non regolamentate offrono tuttavia alcuni vantaggi, ma non sempre sono la scelta giusta poiché potrebbero essere bannate dalle autorità italiane competenti. Il pericolo principale in questo caso non è quello di essere scoperti e arrestati perché si ha un conto offshore, bensì che venga meno il delicato fattore di fiducia nel depositare e prelevare i soldi. I siti di scommesse illegali in tal senso non possono far sentire gli utenti veramente sicuro proprio per l’assenza di regole ben precise. In conclusione, per non correre rischi, è meglio optare per bookmaker regolamentati, ossia per operatori che possono vantare un sito approvato dalle autorità del paese in cui operano come ad esempio quello caraibico di Curaçao, che è molto affidabile anche per il motivo che è parte integrante delle Antille Olandesi e quindi fa parte dell’Unione Europea.

La sfida delle licenze per le scommesse sportive legali

Ogni operatore di siti di scommesse sportive, se intende imporsi sul mercato, ha bisogno di licenze di gioco legalmente riconosciute a livello europeo. Fortunatamente, ciò è possibile poiché se in possesso di una regolare licenza oltre ad essere considerato legittimo, è anche legale. La legge europea, in tal senso con gli articoli 49 e 56 del TUFE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) consente infatti ai bookmaker scommesse esteri con sede nei paesi dell’Unione europea, di operare. Per tale motivo, tantissimi portali europei seppur non in possesso di licenza ADM (ex AAMS) sono comunque autorizzati nonostante non abbiano sede in Italia. Da ciò si evince che il mercato delle scommesse sportive online offre tantissime opportunità a tutti coloro che le amano.

Le altre differenze tra gli operatori di scommesse legali e illegali

Le scommesse sportive regolamentate sono mentre se si opta per quelle illegali, è probabile trovare metodi bancari e commissioni impegnativi su depositi e prelievi. Nella maggior parte dei casi sono generalmente limitati ad assegni, bonifici bancari e criptovalute. Per tale motivo non sorprende che è facile effettuare depositi senza commissioni, ma non lo è affatto quando si devono prelevare fondi, poiché quasi tutti i bookmaker offshore richiedono commissioni in merito e tramite un metodo non criptovaluta. A questo punto alla domanda come sapere se un bookmaker è legale, la risposta è breve ed esaustiva. Un operatore di scommesse sportive con licenza ufficiale avrà infatti una dichiarazione chiaramente presentata (di solito nel piè di pagina del sito web) in cui si afferma che è autorizzato a condurre affari secondo le leggi di una determinata posizione geografica.