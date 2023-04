A Cervasca “Il Sogno di Sara” ha compiuto un anno

“Posso dire che la soddisfazione è enorme! Se già prima adoravo il mio mestiere, adesso me ne sono letteralmente innamorata”. A parlare è Sara Ristorto che ieri, domenica 2 aprile, a Cervasca, ha festeggiato il primo anno di apertura del suo negozio.



“Il sogno di Sara” il nome scelto, davvero significativo! Sara fin da bambina sognava infatti proprio questo: aprire un negozio tutto suo. Un desiderio mai perso, che ha fronteggiato impedimenti anche economici e altre difficoltà, tenacemente inseguito e un anno fa con immensa gioia realizzato. Uno spazio curato in ogni dettaglio, dove entrando si respira professionalità, gentilezza e accoglienza.



Intimo uomo, donna e bambino, abbigliamento, biancheria per la casa e piccola merceria. Materiale di alta qualità tutto made in Italy a prezzi accessibili. In negozio si è ora aggiunto uno spazio bazar, dove è possibile trovare tantissime idee regalo, come ad esempio gadget di compleanno per i bambini, bigiotteria, realizzazioni artistiche in cera di soia naturale, grembiulini per l’asilo nonché qualche articolo firmato come la Tommy Hilfiger



“Poter soddisfare tutte le esigenze dei clienti mi gratifica, cercare il meglio per ognuno di loro e vederli uscire soddisfatti e sorridenti mi riempie di gioia! Un ringraziamento per il sostegno, i preziosi consigli e la collaborazione desidero farlo ad alcuni commercianti del mio stesso settore: Bazar Zabum, Le Sorelle Paradisi e la Coccinella Market. Anche se il sacrificio è tanto, perché cerco di incastrare bene tutti gli impegni con marito e bambino, la stanchezza non si fa sentire perché ogni giorno in negozio è per me il mio giorno migliore! Un ringraziamento ci tengo tanto a rivolgerlo anche ai miei splendidi genitori, che si occupano del piccolo quando io ed il papà non ci siamo: saperlo in un posto al sicuro e pieno di amore indubbiamente mi semplifica le cose. Un grazie poi a mio marito, il mio primo sostenitore, ed un grazie a tutti quelli che in questo anno mi hanno scelta e che mi sceglieranno. A tutto l’affetto che ogni giorno ricevo.”



“Il Sogno di Sara” a Cervasca è aperto dal martedì al sabato, al mattino dalle ore 9 alle ore 12 e al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.