Corso di Assistente di studio odontoiatrico

L’AFP di Cuneo, è in procinto di far partire il suo secondo percorso formativo per ASO: vale a dire Assistente di Studio Odontoiatrico.



Cerchiamo di capirne di più con la Direttrice dell’AFP di Cuneo: dr.ssa Erica Pellegrino a cui poniamo alcune domande.

Questa figura professionale, in concreto di cosa si occupa?

L’ ASO è una figura professionale che ricopre un ruolo fondamentale all’interno di uno studio dentistico e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Si tratta di una risorsa preziosa dell’equipe odontoiatrica, la quale è al tempo stesso un punto di riferimento fondamentale per il paziente, con il quale spesso sviluppa un rapporto empatico.



Quali competenze deve possedere l’Assistente di Studio Odontoiatrico?

L’ ASO deve possedere capacità umane e professionali importanti: relazionali e psicologiche per gestire la relazione con il paziente; organizzative e informatiche per gestire l’agenda degli appuntamenti e svolgere le attività amministrative; tecniche e operative per preparare l’area di intervento clinico, assistere l’operatore durante l’esecuzione delle prestazioni mediche.



Quali sono i requisiti che devono posseder gli allievi, le caratteristiche del corso e gli sbocchi occupazionali?

Gli allievi devono essere disoccupati con licenza media inferiore e obbligo scolastico assolto. Si tratta di un percorso di 700 ore (Lezione in aula: 285, stage-pratica presso strutture odontoiatriche 400 ed esame finale: 15 ore) Il profilo oggi è fra i più richiesti e permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro. L’Assistente di Studio Odontoiatrico costituisce, da un lato, è una professione innovativa, dall’altro lato si configura come versatile e completa, atta alla costruzione di un portafoglio di competenze valido per molte occupazioni in modo trasversale.

Siamo disponibile a fornire ulteriori informazioni.





Centro di Cuneo, Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171.693760

centrocuneo@afpdronero.it , segreteria.cuneo@afpdronero.it

Potete iscrivervi: