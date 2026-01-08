Settore metalmeccanico: opportunità di lavoro nel Saluzzese, si cerca un fresatore CNC Fanuc /Selca

Il comparto metalmeccanico del territorio saluzzese si conferma dinamico e alla ricerca di profili specializzati. Un’importante realtà industriale situata nelle vicinanze di Saluzzo ha infatti aperto le selezioni per l’inserimento di un fresatore CNC, figura chiave per la gestione delle lavorazioni meccaniche di precisione.
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati sono invitati a trasmettere il proprio Curriculum Vitae dettagliato, indicando le esperienze pregresse su macchinari CNC e la familiarità con i software richiesti.
La documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo email ufficiale:
bmec.barra@gmail.com
La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi e mira a un inserimento tempestivo per supportare i volumi produttivi di questo inizio 2026.