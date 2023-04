Dogliani: l’Amministrazione Comunale riduce del 50% il canone per i dehors nel periodo invernale

Sono state approvate di recente le modifiche al regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

In particolare le modifiche riguardano le occupazioni realizzate da operatori del settore turistico-ricettivo quali bar, ristoranti, enoteche con strutture come i dehors, per il quali l’Amministrazione Comunale ha approvato la riduzione della tariffa ordinaria per il periodo dal 16 novembre al 15 aprile al 50%.

Inoltre, le occupazioni del suolo pubblico eccedenti i metri autorizzati fino ad un massimo del 30% e per un massimo di 60 giorni all’anno saranno gratuite.

“La volontà dell’Amministrazione Comunale – sottolinea Antonio Bosio, capogruppo di maggioranza – è di incentivare il settore turistico-ricettivo doglianese, infatti già due anni fa avevamo proposto l’idea degli open space gratuiti nel periodo della pandemia. Visto il successo riscontrato e considerando anche l’aspetto estetico, con i dehors dei locali che ravvivano e abbelliscono il nostro centro urbano, siamo contenti che il paese recepisca positivamente il nostro impegno, fatto dimostrato anche dall’apertura di alcune nuove attività sul nostro territorio”.