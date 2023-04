Bra, le candele illuminano la Pasqua della comunità ortodossa (FOTO)

Le candele illuminano la Pasqua dei cristiani ortodossi. L’inno della Resurrezione è risuonato in tutto il mondo nella notte tra sabato e domenica, 15 e 16 aprile. Anche a Bra, non sono mancati i festeggiamenti di una delle comunità più presenti, impegnate ed integrate.





Uomini, donne e bambini si sono dati appuntamento per la funzione religiosa celebrata nella chiesa di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto da padre Vasile Doroftei, che ha ringraziato la cittadinanza e la comunità cattolica per la vicinanza espressa anche attraverso la presenza del sindaco Gianni Fogliato e del direttore dei Salesiani, don Riccardo Frigerio.

Per loro l’omaggio di un uovo, che presso gli ortodossi è simbolo di rigenerazione e di purificazione. La leggenda narra che le uova portate nel cesto da una donna si siano colorate di rosso per il sangue versato da Gesù morente.

La chiesa era troppo piccola per contenere tutti i fedeli. Coloro che non hanno trovato posto all’interno dell’edificio di culto hanno potuto assistere alla funzione, grazie alle immagini proiettate all’esterno.

Da ricordare il suggestivo rito della luce in cui i presenti hanno fatto provvista di un cero che è stato poi acceso attingendo direttamente dalla fiamma sporta dal parroco. «La luce sia come un’antenna di collegamento con il cielo, consapevoli che Dio ci ascolta sempre», ha spiegato padre Vasile, che poi ha concluso con l’invito a ringraziare il Signore per i doni che ogni giorno ci elargisce gratuitamente.

Come da tradizione, sono stati presentati sull’altare cestini pieni di uova e cibi da benedire, tra cui la Pasca, una specie di torta dolce di formaggio dalla forma circolare per simboleggiare la culla di Gesù, al centro una croce di pasta, che ricorda Gesù crocifisso e l'impasto intrecciato sui bordi.

Inoltre, il calcolo delle date per la Pasqua tengono in considerazione le fasi lunari: Luna piena dopo l’equinozio primaverile, per i cattolici e Luna nuova per gli ortodossi.