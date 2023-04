Incidente nella notte di oggi, domenica 16 aprile, ad Alba. Il sinistro ha interessato solamente una vettura che viaggiava in Corso Asti al civico 9. L'auto avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare finendo la sua corsa nel giardino di un'abitazione.

In loco per la messa in sicurezza del veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Non risultano, a quanto si apprende, feriti gravi.