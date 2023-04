Busca, indetta asta pubblica per la vendita di un immobile nel centro storico della città

L’Ospedale Civile di Busca ha pubblicato un’asta per la vendita di un immobile nel centro storico di Busca sito in Via Costanzo Rinaudo 26 /a.

Si tratta di un’unità su due livelli con cortile e giardino da ristrutturare. L’asta parte da 119.000 euro. Le offerte devono essere presentate entro martedì 6 giugno 2023.

Per info chiamare in orario ufficio 0171 945151.

"Abbiamo avviato un programma -spiega il presidente Tommaso Alfieri - di valorizzazione del patrimonio. Questo è il primo lotto. Le risorse saranno reinvestite per migliorare l'immobile istituzionale dell'Ente"

L'Avviso e la modulistica al linK: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?Tipo=17&CE=ocbapsp1514