La campionessa di scialpinismo Katia Tomatis mamma bis

La campionessa borgarina di scialpinismo Katia Tomatis è diventata mamma bis. L'atleta, che dal 2012 gestisce il rifugio Malinvern in alta Valle Stura, ha dato alla luce il secondo figlio Mattia.

Un fiocco azzurro dopo la primogenita Azzurra.

L'annuncio con un dolcissimo post su facebook.

"Ed ecco qui… un pezzo in più della famiglia…

Questa volta la news della mia gravidanza è stata meno condivisa… ogni “situazione” di vita anche se pseudo ripetuta, ha una storia tutta sua..

e questa è stata quella di Mattia..

Un’altra bella gravidanza, corredata dello “star bene” e riuscire a sciare e camminare.. e questo sappiamo quanto esser importante per chi, come me, ha la neve e la montagna come suo “elemento”..

Una bella nuova avventura prende forma accanto alla vita che già inesorabilmente prosegue e di cui sono orgogliosa e felice.

Ed ora, pensiamo a rimetterci in forma".