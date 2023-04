Boves, modifiche alla viabilità per la visita del Presidente Mattarella

Come annunciato nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni del XXV aprile, il Comune di Boves avrà l’onore di ospitare il Presidente della Repubblica Italiana.

"Invitiamo tutti – dichiara il sindaco Maurizio Paoletti - ad essere presenti in piazza Italia prima delle 15,30, per potersi gustare anche il concerto della Banda Silvio Pellico “La Rumorosa” e l’esibizione degli sbandieratori di Cherasco."

Per accedere al luogo della cerimonia, saranno previsti 4 ingressi sorvegliati:

per accesso in piazza Italia: piazza Garibaldi e via Moschetti

per l’accesso in piazza Borelli: corso Trieste

per l’accesso a piazza dell’Olmo: piazza Mottini

«Si ricorda al pubblico partecipante - prosegue il Comandante Cesare Cavallo - che per ragioni di sicurezza non sarà possibile accedere ai luoghi della cerimonia con zaini e borse voluminose, e che comunque nei punti di prefiltraggio verrà operato un controllo sugli effetti personali portati al seguito. Sempre al fine di garantire la sicurezza, l'intera area della manifestazione sarà presidiata dalle Forze dell'Ordine.»

Inoltre, già a partire da lunedì 24 aprile, tutto il centro sarà chiuso al traffico, con divieto di parcheggio con rimozione forzata, così come meglio specificato sotto:

dal giorno 24 aprile, a partire dalle ore 00,01 e fino alla conclusione della visita, prevista indicativamente per le ore 19 del giorno 25 aprile 2023, la sosta di tutti i veicoli è vietata, ad eccezione di quelli delle forze di polizia ed addetti all’organizzazione della visita presidenziale con previsione di rimozione forzata, in:

- Piazza Italia;

- Via Beppe Lerda;

- Via F. Ferrari;

- Via I. Vian;

- Via T. Beraudo;

- Via Roma;

- Via Ing. Capello;

- Via S. Riberi;

- Via Santa Croce;

- Via Statuto;

- Via G. Marconi;

- Largo IV Novembre;

- Piazza Caduti per la libertà;

- Via dr. A. Pacotti;

- Via Prof. Don Cavallera;

- Piazza dell’Olmo;

- Via Moschetti;

- Corso Trieste tratto tra piazza Italia e via Chiesa vecchia;

- Piazza Garibaldi;

- Piazza Domenico Lazzari;

- Piazza Borelli;

- Piazza Mottini;

- Via Cuneo (piazzetta compresa tra numero civico 6, 8 e 10);

dalle ore 11,00 alle ore 19,00 di martedì 25 aprile la circolazione dei veicoli vietata in:

- Piazza Borelli;

- Piazza Italia;

- Via Beppe Lerda;

- Via F. Ferrari;

- Via I. Vian;

- Via T. Beraudo;

- Via Roma;

- Via Ing. Capello;

- Via S. Riberi;

- Via Santa Croce;

- Via Statuto;

- Via G. Marconi;

- Piazza dell’Olmo;

- Via Don Bernardi;

- Via Tecco;

- Piazza Mottini;

- Via Don Mario Ghibaudo;

- Via della Riscossa;

- Via Partigiani;

- Piazza Caduti per la Libertà;

- Via dr. A. Pacotti;

- Largo IV Novembre;

- Via Prof. Don Cavallera;

- Vicolo Peano;

- Via Chiesa Vecchia;

- Corso Trieste dall’intersezione della SP 21 sino all’intersezione con Piazza Italia;

- Via Castello di Godego;

- Via Mons. Calandri;

- Via Piave;

- Via San Bartolomeo;

- Via Fratelli Giuliano (tratto tra l’intersezione tra via Trento e via San Bartolomeo);

- Vicolo Roncaia in direzione centro città;

- Via dei Pini in direzione centro città;

- Via Moschetti;

- Via Don Olivero,

- Via Dott. Michele Risso;

- Piazza Garibaldi (tratto tra piazza Italia e via Peveragno);

- Via Repubblica in entrata dall’intersezione di via XXI Dicembre

- Piazza Domenico Lazzari;

- Via Cuneo dall’intersezione con Piazza Italia all’intersezione con Sp. 21;

- Via Cuneo dall’intersezione con Via Generale Allasia e Via Marzabotto;

dalle ore 11,00 alle ore 19,00 di martedì 25 aprile la circolazione dei veicoli in via Repubblica è prevista a senso unico di circolazione con percorrenza solo in uscita verso Via XXXI Dicembre.