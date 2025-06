Volo Cuneo-Casablanca in ritardo di oltre 3 ore: passeggeri bloccati a Levaldigi

Giornata complicata per i passeggeri che ieri avrebbero dovuto arrivare a Casablanca alle 13.35, partendo due ore prima dall'aeroporto di Cuneo-Levaldigi.

Peccato che siano arrivati alle 16.58. Il volo di Air Arabia numero 3O482 di martedì 24 giugno è infatti partito solo alle 15.17.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri, che possono però richiedere ed ottenere 400 euro come risarcimento o compensazione pecuniaria, rivolgendosi alla compagnia aerea o ad una claim company.