Lavori sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano, bus sostitutivi per treni Arenaways

Arenaways garantisce la continuità del servizio organizzando, dal 30 giugno al 7 luglio, un collegamento bus sostitutivo che interessa l’intera linea, da Cuneo a Savigliano via Saluzzo, al fine di consentire a RFI un intervento di potenziamento infrastrutturale sulla rete: orari e fermate intermedie restano invariati.

Per una settimana, da lunedì 30 Giugno a lunedì 7 Luglio compresi, su tutta la Cuneo-Saluzzo-Savigliano il treno viaggerà su gomma, ma rispetterà la frequenza e gli orari del normale collegamento ferroviario estivo, effettuando unicamente le “fermate Arenaways” in prossimità delle stazioni. I mezzi impiegati garantiranno l’accesso anche alle persone con mobilità ridotta e con disabilità e saranno accettati gli stessi titoli di viaggio riconosciuti da Arenaways.

Il servizio sostitutivo si è reso necessario per garantire continuità agli utenti e consentire, al tempo stesso, l’esecuzione di un intervento programmato di potenziamento infrastrutturale ad opera di Rete Ferroviaria Italiana.

Il servizio su gomma, i cui mezzi saranno identificati chiaramente dalla scritta sul display e dal cartello arancione con il logo Arenaways e la dicitura “BUS SOSTITUTIVO”, effettuerà le seguenti fermate: a Cuneo, in Piazzale della Libertà, 10 antistante la stazione ferroviaria; a Busca, in C.so Giuseppe Romita, 51; a Costigliole Saluzzo in via Piasco, 7; a Verzuolo in corso Re Umberto, 108 per chi viaggia in direzione Cuneo, mentre per chi è diretto a Saluzzo e Savigliano la fermata è in C.so Re Umberto, 50; a Manta in Via Strada Statale, 89 per chi viaggia verso Cuneo ed in Via Strada Statale, 115 per chi è diretto a Saluzzo e Savigliano; a Saluzzo, su corso Roma in corrispondenza di Piazza Vittorio Veneto; a Savigliano in Piazza Sperino, 10 antistante la stazione ferroviaria. I bus saranno attrezzati per consentire l’accesso anche ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità e a bordo è presente 1 posto attrezzato per l’ancoraggio della sedia a rotelle. Le biciclette e gli altri dispositivi per la micromobilità potranno essere caricati nel vano portabagagli fino al raggiungimento della capienza massima. Sarà, inoltre, consentito l’accesso a bordo agli animali da compagnia alle medesime condizioni già applicate sui treni.