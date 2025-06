Tenda, Bergesio (Lega): “Grande soddisfazione per l'apertura e i nuovi fondi per l'alesaggio del vecchio tunnel"

"L'attesa in Provincia Granda per l'inaugurazione del nuovo tunnel di Tenda, che avverrà venerdì 27 giugno alle 17:30, è altissima. Quest'opera è cruciale per la viabilità provinciale e di tutto il Piemonte, e sta molto a cuore ad amministratori e cittadini".

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio ha commentato l'imminente apertura dell’arteria strategica cuneese, a margine dell'incontro tenutosi oggi al Ministero dei Trasporti.

All'incontro, considerato molto costruttivo, hanno partecipato, oltre al Senatore Bergesio, il Vice Ministro Edoardo Rixi, l'Amministratore delegato di ANAS Andrea Gemme e il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. Durante la riunione è stata anche annunciata la disponibilità dei fondi necessari per il progetto di alesaggio del vecchio tunnel.

Parallelamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato la convenzione tra il Comune di Limone Piemonte e ANAS per l'avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel territorio comunale. Come annunciato dal Vice Ministro Rixi, il CIPESS ha dato il via libera ad un finanziamento di 37 milioni di euro per il Progetto Esecutivo relativo alla SS 20 – Nuovo tunnel del Colle di Tenda e alle annesse opere accessorie. Questo include la presa della sorgente San Macario e l'alesaggio della galleria storica sul lato italiano, un intervento incluso nell’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma ANAS 2021–2025.

"Ringraziamo il Vice Ministro Rixi per il suo impegno e l'amministratore delegato Andrea Gemme, che ha preso a cuore il nostro territorio - ha concluso il Senatore Bergesio -. La nostra riconoscenza va in particolare al Ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini, che ha sempre dimostrato grande attenzione alla nostra provincia e che sarà presente alla cerimonia di venerdì. Questa è una risposta concreta e tangibile alle esigenze dei cittadini, dei pendolari e degli operatori economici del territorio, in un'area che ha pagato per anni l'isolamento causato da eventi calamitosi e ritardi strutturali. Finalmente, si apre una nuova pagina per il Cuneese e per il Piemonte intero”.